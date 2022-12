Herztassen und Herzlichter: Anna-Carina Woitschack nach Trennung von Stefan Mross schwer verliebt

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Anna-Carina Woitschack hat sich nach der Trennung von Stefan Mross wieder verliebt. Mit ihrem neuen Freund Daniel turtelt sie auf dem Weihnachtsmarkt. Bei Instagram teilt der Schlagerstar romantische Fotos.

Wien – Am 11. November brach für viele Schlagerfans eine Welt zusammen, als Stefan Mross (47) und seine Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) in den sozialen Medien ihre Trennung verkündeten. Lange hielt die Trauer aber nicht an, denn wenige Wochen später zeigte sich die Blondine schwer verliebt mit einem neuen Mann an ihrer Seite und scheint das Liebesaus schnell überwunden zu haben.

Romantik auf dem Weihnachtsmarkt: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack schwer verliebt

Statt Herzschmerz und Tränen stehen bei Anna-Carina Woitschack wieder Glücksgefühle und Regenbögen auf der Tagesordnung. Mit romantischen Schnappschüssen beweist die Schlagersängerin, wie sehr ihr Herzensmann, der Key-Account-Manager Daniel B. aus Österreich, ihre Vorweihnachtszeit verzaubert. In einem Instagram-Reel zeigt sich Anna-Carina bis über beide Ohren strahlend auf dem Wiener Christkindlmarkt: „Ihr Lieben, in diesem Jahr genieße ich ganz bewusst die Weihnachtszeit, all die wundervollen Dinge, die in den letzten Jahren zwecks Corona nicht möglich waren“, schwärmt das Stimmwunder.

„Ich liebe es“, freut sich die ehemalige Puppenspielerin über ihr neues Glück und ihre neue Freiheit nach der sechsjährigen Beziehung mit Stefan Mross. Die lauschigen Aufnahmen zeigen sie im schicken Winter-Ensemble, unter herzförmigen Lampen und beim gemeinsamen Glühwein trinken mit ihrem Schatz – natürlich aus Tassen mit Herzaufdruck. Dazu ertönen festliche Klänge und man merkt gleich: Weihnachten ist für Anna-Carina dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes ein Fest der Liebe.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem galten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Zwei Jahre später nun die Trennung.

„Machst du richtig so“: Schlagerfans freuen sich über neues Liebesglück von Anna-Carina Woitschack

Anna-Carinas weihnachtliche Videomontage kommt bei ihren rund 100.000 Followern sehr gut an – und sorgt bei den Schlagerfans für große Begeisterung. „Freut mich, dass du es so genießen kannst“, jubelt eine Instagram-Nutzerin, „Machst du richtig so.“ Auch wenn sich Daniel bisher nur wenig vor der Kamera gezeigt hat, unterstützt er seinen Schatz tatkräftig und lichtet sie vor festlichen Kulissen ab. „Dieser Kameramann verdient sich immer mehr Sterne“, lacht ein User, „Aber von dir hat er ja schon einen großen Stern.“

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Während Stefan Mross die Weihnachtszeit alleine verbringt und auf die zerbrochene Liebesgeschichte zurückblickt, hat seine Verflossene Schmetterlinge im Bauch. Neben verliebten Aufnahmen von Pärchenausflügen mit ihrem Traummann, präsentierte sich Anna-Carina Woitschack zuletzt auch mit einer neuen Frisur. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack