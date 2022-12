Wegen neuem Freund? Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross sprechen über Trennungsgrund

Von: Matthias Kernstock

Endlich spricht Anna-Carina Woitschack (30) über die Gründe für die Trennung von Ehemann Stefan Mross (47). Während die DSDS-Kandidatin behauptet, ihr neuer Freund habe nichts damit zu tun, äußert sich Mross doppeldeutig.

Linz - Gutaussehend, Muskelpaket, erfolgreicher Key-Account-Manager: Anna-Carina Woitschack hat ihren Ehemann Stefan Mross gegen Daniel B. aus Linz ausgetauscht. So zumindest empfinden es gerade viele Schlagerfans, die täglich neue Details über das Ehe-Aus von Mross und Woitschack lesen.

Wie lange kennen sich Anna-Carina Woitschack und ihr neuer Freund schon?

Anfang der Woche wurde bekannt, wer der Mann ist, mit dem die 30-jährige DSDS-Kandidatin nachts an einer Tankstelle in Suhl in Thüringen turtelte. Sofort war klar: Anna-Carina Woitschack ist schon wieder neu verliebt. Und das nach nur wenigen Wochen, nachdem die Trennung am 11.11.2022 offiziell wurde. Wie lange also kannten sich Anna-Carina Woitschack und ihr neuer Freund Daniel B. aus Linz schon?

Gegenüber bild.de spricht die Ehefrau von Stefan Mross nun über die Trennungsgründe und stellt klar: „Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund. Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist. Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut.“

Das sagt Stefan Mross zu den Trennungsaussagen von Anna-Carina Woitschack

Angeblich hat Daniel B. nichts mit der Trennung zu tun. Und was sagt Stefan Mross zu den Schilderungen seiner Ehefrau? „So, so …“, reagierte Mross auf Nachfrage von bild.de nur. Es scheint, als würde Mross der Erklärung von Anna-Carina durch sein Schweigen geschickt widersprechen. Zumindest sind sich beide nicht öffentlich einig, wer nun wie für die Trennung verantwortlich ist.

Für Anna-Carina Woitschack ist das Thema Stefan Mross endgültig durch. Die Schlagersängerin hat ihre Sachen bereits gepackt: „Ich bin ausgezogen, wohne alleine. Ich wünsche Stefan alles Gute.“ Während Anna gerade viel Zeit in der Heimat von ihrem neuen Freund Daniel B. verbringt, scheint Stefan Mross einen Imagewechsel zu planen.

Schlagerstar Stefan Mross (47) schlägt offenbar einen neuen Karriereweg ein und soll Kandidat bei der Trash-TV-Sendung „Kampf der Realitystars“ bei RTL2 sein. Der unbestätigte Imagewechsel käme kurz nach der Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram Anna-Carina Woitschack