„Konnte wochenlang gar nicht mehr auf die Straße“: Anna-Carina Woitschack war von DSDS-Hype überrumpelt

Anna-Carina Woitschack nahm 2011 an der RTL-Show DSDS teil. Der Hype um das Format und ihre Person hat sie damals überrascht, wie die Schlagersängerin jetzt in einem Interview erzählt.

München – 2011 ist Anna-Carina Woitschack (30) durch „Deutschland sucht den Superstar“ deutschlandweit bekannt geworden. In der Castingshow erreichte sie den achten Platz, in der Schlagerszene ist sie mittlerweile eine feste Größe. Dieses Jahr bringt die Schlagersängerin mit nur 30 Jahren bereits ein Best-of-Album heraus. An ihren Karriereanfang kann sich die Musikerin aber noch sehr gut erinnern.

Anna-Carina Woitschack kann sich noch gut an ihre DSDS-Zeit erinnern

In der „BR Abendschau“ sprach Anna-Carina Woitschack mit Moderator Roman Roell (57) über ihren großen Erfolg – und die Schattenseiten, die dieser auch mit sich bringt. „Es gibt natürlich auch Momente, wo ich mir denke, die würde ich schon gerne lieber privat ausleben, die aber dann trotzdem irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen“, so die 30-Jährige.

Weiter berichtet Woitschack, dass sie ihren frühen Erfolg einer Laune zu verdanken hat: Mit 17 Jahren sei sie auf gut Glück zu dem DSDS-Casting gegangen. „Und als die Ausstrahlung dann im Januar 2011 war, kann man sich das wirklich so vorstellen: Man konnte wochenlang gar nicht mehr auf die Straße. Das war so ein Hype, die jungen Mädels, die Burschen, jeder hat einen erkannt! Du warst in einem Fast-Food-Restaurant am Burger essen und da waren auf einmal 20, 30, 50 kreischende Teenies um dich herum. Diese Zeiten habe ich auch erleben dürfen“, erinnert sich der Schlagerstar.

Anna-Carina Woitschack freut sich über Fan-Kontakt

Mittlerweile hat sich die Fangemeinde von Anna-Carina Woitschack ein wenig verändert. „Die Fans sind ganz bunt gemischt – vom zweijährigen Kind bis zur 99-jährigen Omi sind alle vertreten.“ Die Blondine fühle sie sich geehrt, wenn man sie anspreche, erklärt Woitschack weiter. Sie sei immer für ein Pläuschchen zu haben.

Demnächst können sich die Fans der Sängerin auf ein ganz neues Projekt freuen: Anna-Carina Woitschack ist Teil der neuen RTL-Show „Die Verräter".