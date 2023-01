Nach ewigem Versteckspiel: Anna-Carina Woitschack zeigt ihren Daniel endlich auf Instagram

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Seit mehreren Monaten sind Anna-Carina Woitschacks und ihr Daniel jetzt schon ein Paar. Doch viel haben Fans von ihm nicht zu Gesicht bekommen. Bis jetzt! Die Schlagersängerin teilt nun nämlich endlich das erste richtige Pärchen-Selfie von ihr und Daniel auf Instagram.

Ebenhausen – Nachdem Anna-Carina Woitschack (30) ihr Liebesleben mit Stefan Mross (47) sehr öffentlich zelebrierte – TV-Verlobung und -Hochzeit inklusive – war sie mit ihrer neuen Beziehung bisher vorsichtiger. Doch die Schlagersängerin scheint nun genug von dem Versteckspiel zu haben und teilt das erste Pärchen-Bild von ihr und Daniel mit ihren Schlager-Fans. Und diesmal sieht man sogar sein Gesicht.

Seit ihrer Trennung von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47) scheint Anna-Carina Woitschack wie ausgewechselt. Seit ein paar Wochen teilt Anna-Carina Woitschack aber auch die nicht perfekten Momente ihres Lebens, zeigt sich ungeschminkt, mit Augen-Pads oder, wie in ihrer neusten Instagram-Story, mit total verlaufener Wimperntusche.

Auch ihr Liebesglück teilt Anna-Carina Woitschack überglücklich mit ihren Instagram-Fans. Doch das Gesicht ihres Daniels hat die Schlagersängerin noch nicht gezeigt. Bis auf seinen Schatten oder seine Hand ist der Österreicher auf ihrem Instagram-Profil noch nicht in Erscheinung getreten – bis jetzt.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt: Bei „Immer wieder sonntags“ fing alles an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 gaben beide offiziell die Trennung bekannt.