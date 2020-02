„Berlin - Tag & Nacht“-Star Anne Wünsche mit gewagter Pose: „Ohweia - schon wieder ein Nackidei-Bild“

„Berlin - Tag & Nacht“-Star Anne Wünsche ließ auf Instagram ihre Hüllen fallen, um ihren „Hatern“ eine Ansage zu machen. Von ihren Fans erhielt sie dafür Zuspruch.

Anne Wünsche ist bekannt aus der TV-Serie „Berlin - Tag & Nacht“

ist bekannt aus der TV-Serie „Berlin - Tag & Nacht“ Seit ihrem Ausstieg ist sie erfolgreiche Bloggerin und YouTuberin

Auf Instagram postete sie mehrere Bilder, die es in sich haben

Update vom 8. Februar: „Ohweia - schon wieder ein Nackidei-Bild von der Wünsche“, schreibt der „Berlin Tag & Nacht“-Star ironisch, „und das als Mutter...“

Und das Bild hat es wirklich in sich. Komplett öberkörperfrei bedeckt sie nur mit der rechten Hand das Nötigste. Und obwohl eigentlich vor allem ihr Tattoo mit den drei Herzchen ins Auge fällt, konzentrieren sich viele auf ihren Zeigefinger.

Hui-Bild von Anne Wünsche: Kleinigkeit stiehlt Tattoo die Show

Der ist nämlich das einzig eingepackte Körperteil an der 28-Jährigen. „Besonders gefällt mir das Pflaster am Finger“, freut sich eine Userin, beklagt aber, es nehme dem Foto die Ästhetik. „Was nackig... du trägst ein Pflaster“, witzelt eine andere, „Lasse reden. Toll siehst du aus.“

Damit spielt sie direkt auf den Shitstorm an, der über die junge Mutter hereingebrochen ist. Allerdings dürfte sie davon alles andere als überrascht gewesen sein. Der Hashtag #futterfürdiehater und die provokative Bildbeschreibung zeigen ihre Intention doch recht klar.

Anne Wünsche provoziert mit Hüllenlos-Fotos: Doch die User stört etwas anderes

„Du solltest dir echt mal Hilfe suchen“, empfiehlt eine Kommentatorin sogar, „denn dein Schrei nach Aufmerksamkeit ist nicht normal. Immer für die Hater. Anne, werd endlich erwachsen.“ Sie ist nicht die einzige, die sich weniger an der vielen Haut, denn an Anne Wünsche selbst stören. „Musst du ständig betonen, dass du das als Mutter machst? Mach‘ es doch einfach, meine Güte“, zeigt sich eine Userin entnervt, „kein Wunder, dass sich alle aufregen, wenn man es jedes Mal dazuschreibt.“

Schon als Wünsche ein pikantes Bild von einem Strandausflug (siehe unten) teilte, bemerkte sie in der Beschreibung, ihre Tochter habe es geknipst. Die Schauspielerin scheint unbedingt anecken zu wollen. Die Frage ist nur, warum.

„Berlin - Tag & Nacht“-Star Anne Wünsche zeigt sich auf Foto total hüllenlos: „Futter für Hater“

Erstmeldung vom 7. Januar: Berlin - Viele „Berlin - Tag & Nacht“-Fans werden sie sicherlich kennen: Anne Wünsche. Seit Beginn der Reality-TV-Sendung im Jahr 2011 spielte sie die Figur der Hanna Fischer. 2015 verließ die mittlerweile zweifache Mutter die Serie und macht heute besonders als erfolgreiche Bloggerin und YouTuberin auf sich aufmerksam.

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie ab und an auch Mal jede Menge Haut. Nicht immer erhält sie dafür positive Kommentare. Ihr letztes Posting hat es nun in sich und richtet sich an ihre „Hater“.

Anne Wünsche: „Berlin - Tag & Nacht“- Star mit Statement für ihre Hater

“Futter für die Hater“, beschrieb sie ihren Instagram-Post zu Beginn und begann so ihre Meinung zu den ständigen Nörgeleien und negativen Kommentaren unterhalb ihrer Bilder zu äußern.

Auf ihrem Bild zeigt sie sich bis auf eine Bikini-Hose komplett hüllenlos am Strand. Lediglich ihr Arm verdeckt ihre Brust. Ihrem Instagram-Profil zufolge wurde das Bild im Urlaub in Thailand fotografiert.

„Wisst ihr?“, schrieb sie weiter, „Wenn ich hauptberuflich Model wäre für Kataloge, Werbespots usw. - dann würde ich täglich solche Fotos posten und dafür keinen Shitstorm kassieren, sondern Zuspruch bekommen. Ich bin kein Model, dafür aber Mama. Aber als Mama ‚darfst du nicht...und hast du dich nicht so zu zeigen‘. Ich mach es trotzdem.“ Und dann setzte Anne Wünsche noch einmal einen drauf: „Und wisst ihr was? Das Foto hat meine Tochter Miley gemacht.“

„Berlin - Tag & Nacht“-Star erhält Zuspruch von Followern

Anne Wünsche erhält von vielen ihrer Follower Zuspruch für ihr Bild. „Ich finde deinen Körper so Hammer. Nach zwei Kindern so auszusehen. Hut ab. Bleib wie du bist. Denn das ist perfekt. Du bist so ein toller Mensch und eine tolle Mutter“, meinte ein Instagram-User. Eine andere Followerin schrieb: „Miley kann wenigstens stolz sein auf ihre Mama.“

