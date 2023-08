„Nur für die Unterhaltung“: Barbara Schöneberger muss sich bei Angela Merkel für anzüglichen Witz entschuldigen

Von: Lukas Einkammerer

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ nimmt Barbara Schöneberger kein Blatt vor den Mund. Nicht einmal das Liebesleben von Angela Merkel ist dabei tabu.

Berlin – Jeden Montag trifft sich Barbara Schöneberger (49) mit allerlei namhaften Gästen in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ zum Plausch. Dabei erlaubt sich die Moderatorenlegende bei der Themenwahl neben den neuesten Projekten und Werdegängen ihrer Gesprächspartner auch den einen oder anderen Abstecher in ihr Privatleben. Selbst freche Sprüche über andere Personen des öffentlichen Lebens sind keine Seltenheit – und in der aktuellen Ausgabe (7. August) ist niemand geringeres als Angela Merkel (69) an der Reihe.

„Hält sich Raute vors Geschlecht“: Barbara Schöneberger macht zweideutigen Witz über Angela Merkel

Im Podcast-Interview mit Sky du Mont (76) klappern Barbara Schöneberger und der Schauspieler eine Vielzahl an Gesprächsthemen ab. Neben du Monts Liebesleben plaudern die beiden in einer, an „Romeo und Julia“ angelehnten, Fragerunde über andere berühmte Paare, an erster Stelle Angela Merkel und ihr Ehemann, der Quantenphysiker Joachim Sauer (74). „Sie hat ja auch so etwas Schreckliches studiert“, spöttelt du Mont, „Die haben wahrscheinlich erstmal zwei Jahre nicht gewusst, was Erotik ist.“

Auch auf Angela Merkels ikonische „Raute“, kommen die beiden zu sprechen, bringen die unverkennbare Handbewegung der Altkanzlerin aber in einen weitaus anzüglicheren Kontext. „Die hält sich die Raute vors Geschlecht, also 360 Grad Winkelsumme, rein damit“, scherzt Barbara Schöneberger – eine etwas gewagte Aussage. „Entschuldigung, Angela Merkel, Entschuldigung“, rudert sie sofort zurück, „Ich mache das hier nur für die Unterhaltung unserer Hörer.“

Barbara Schöneberger ist von manchen Podcast-Gästen nur noch genervt Jeden Montag veröffentlicht Barbara Schöneberger eine neue Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ und hat mittlerweile schon einen Großteil der deutschen Prominenz zu sich ins Studio gebeten. Dass bei so vielen Episoden – aktuell steht das Projekt bei 247 Folgen – aber nicht jeder Gast bei der schlagfertigen Moderatorin einen guten Eindruck hinterlassen hat, ist verständlich. „Gegen Ende meines Jahres habe ich immer das Gefühl, wenn mir jetzt noch einmal jemand sagt, er hat ein ganz persönliches Album rausgebracht, wo er richtig viel Herzblut [reingesteckt hat] und das ist das beste Album, das er je geschrieben hat, dann kriege ich leichte Ermüdungserscheinungen“, verriet sie kürzlich im Gespräch mit Matze Knop.

„So toll“: Barbara Schöneberger schwärmt von König Charles‘ Tampon-Spruch

Neben pikanten Witzen über die ehemalige Bundeskanzlerin lenken Barbara Schöneberger und Sky du Mont das Gespräch auch auf König Charles III. (74), genauer gesagt dessen berühmten Tampon-Spruch, durch den einst seine Affäre mit Queen Camilla (76) publik wurde. „Hat er nicht gesagt, ich möchte in dich hereinkriechen, ich möchte dein Tampon sein?“, fragt Schöneberger und fährt fort: „Da wird so drüber gelacht, ich finde das so toll, wenn jemand das zu mir sagen würde.“

Mit ihrem eigenen Podcast, zahlreichen TV-Moderationen und mehreren Musikalben kann sich der Lebenslauf von Barbara Schöneberger mehr als sehen lassen. Auch als Schauspielerin könnte sie künftig noch so richtig durchstarten, denn das ZDF will sie neben Florian Silbereisen beim „Traumschiff“. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“/Folge vom 7. August 2023