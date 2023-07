Darum wechselten am Montag um 21:45 Uhr so viele Zuschauer vom ZDF zur ARD

Von: Lisa Klugmayer

Das ZDF sendete am Montag die Krimireihe „Unter anderem Umständen“ und gewinnt damit das Primetime-Quotenduell. Danach stürzten die Einschaltquoten allerdings massiv ein.

München – Am Montagabend schickte das ZDF „Unter anderem Umständen“ ins Primetime-Quotenduell – mit Erfolg. Die Krimi-Reihe mit Natalia Wörner erreichte beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren die meisten Zuschauer. Danach ging es für das ZDF allerdings aus quotentechnischer Sicht steil bergab.

Den Quotenkrieg hat das ZDF zur Primetime beim Gesamtpublikum auf jeden Fall gewonnen. Am Montag schauten insgesamt 4,57 Millionen Menschen „Unter anderen Umständen“. Für den Mainzer Sender ergibt das einen Marktanteil von 19,1 Prozent beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren.

Gleichzeitig lief in der ARD die Beziehungskomödie „Es ist nur eine Phase, Hase“ mit Christoph Maria Herbst. Hier schalteten insgesamt 3,30 Millionen Menschen (Marktanteil von 13,8 Prozent) ein. Damit verlor die ARD zwar das Quotenduell gegen das ZDF, war aber immer noch vor der Vox-Erfolgsdoku „Goodbye Deutschland“. Doch um 21:45 Uhr sah es dann plötzlich ganz anders aus und das ZDF verlor deutlich Zuschauer.

