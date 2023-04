Entscheidung über Zukunft von Mross bei „Immer wieder sonntags“ scheint gefallen: „Turbulente Wochen“

Also doch?

Von Lukas Einkammerer schließen

Viele Schlagerfans fragen sich derzeit, ob Stefan Mross trotz seiner Hotel-Schlägerei noch „Immer wieder sonntags“ moderiert. Nun scheint eine Entscheidung festzustehen.

Rust – Am 7. Mai soll in der ARD die neue Staffel von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (47) anlaufen – für viele Schlagerfans diesen Frühling ein echtes TV-Highlight. Wegen der Hotel-Schlägerei des Moderators, die erst kürzlich publik geworden ist, besteht für viele Zuschauer aber Grund zur Sorge, dass sich dies auf den Sendestart auswirken könnte. Ein neues Statement von Stefan Mross gibt Aufschluss …

Hotel-Schlägerei von Stefan Mross: Schlagerfans bangen um Sendestart von „Immer wieder sonntags“

Im März 2023 wurde in den Medien zum ersten Mal über die Schlägerei berichtet, in die Stefan Mross im Mai 2020 verwickelt war. Weil ihn ein Hotelgast den ganzen Abend lang belästigt haben soll, sei der Star-Trompeter handgreiflich geworden. Zwar bereut er den Vorfall, seinen Fans stellt sich nun jedoch die Frage, ob die Premiere von „Immer wieder sonntags“ dadurch gefährdet werden könnte – in einem besonders guten Licht steht er derzeit schließlich nicht da.

Was auf die Erstmeldung des Hotel-Eklats folgte, war ein Hin und her: Zuerst hieß es seitens des SWR, Stefan Mross werde trotz seiner „Privatangelegenheiten“ weiterhin die Moderation von „Immer wieder sonntags“ übernehmen, die ARD kündigte hingegen an, sich noch in Gesprächen mit dem Schlagerstar zu befinden. Zu welchem Ergebnis die Untersuchungen des Senders geführt haben, steht zwar offiziell noch nicht fest, ein Facebook-Posting von Stefan Mross dürfte vielen Fans nun aber Hoffnung machen.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 „Immer wieder sonntags“ läuft an folgenden Terminen ab 10:00 Uhr im Ersten: 1. Folge: 7. Mai

2. Folge: 14. Mai

3. Folge: 21. Mai

4. Folge: 4. Juni

5. Folge: 18. Juni

6. Folge: 25. Juni

7. Folge: 2. Juli

8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

„Ecken und Kanten“: Stefan Mross bricht bei Facebook sein Schweigen

„Nach all den turbulenten Wochen in der vergangenen Zeit, habe ich mich bewusst aus der medialen Welt ausgeklinkt“, beginnt Stefan Mross sein Statement bei Facebook. Er richtet sich darin direkt an das „beste Publikum der Welt“ und fiebert dem Saisonstart von „Immer wieder sonntags“ am 7. Mai entgegen – der seinen optimistischen Zeilen zufolge also wie geplant stattzufinden scheint. Er beendet seine Botschaft mit einem Zitat, das zweifellos auf die vielen Schlagzeilen über seine Person anspielt: „Ecken und Kanten sind die besten Zwischenmenschlichkeiten …“

Es scheint also ganz so, als könnten Schlagerfans aufatmen und dem 7. Mai unbeschwert entgegenfiebern, wenn Stefan Mross, der mit seiner neuen Freundin Eva Luginger (35) gerade auf Wolke Sieben schwebt, zu neuen Ausgaben von „Immer wieder sonntags“ einlädt. Eine Absage gab es hingegen von Helene Fischer, die wegen einer Rippenfraktur einige Termine ihrer „Rausch“-Tour streichen musste – was sie Millionen kosten könnte. Verwendete Quellen: Facebook/Stefan Mross

Update 6.04. 13 Uhr: Der Schlagersänger und Moderator Stefan Mross darf nach einer Schlägerei in einem Hotel die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ weiter moderieren. Der SWR in Baden-Baden teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit: „Wir haben gemeinsam mit Stefan Mross den Sachverhalt und die Hintergründe ehrlich, offen und auf Basis gegenseitigen Vertrauens besprochen und somit aufgeklärt.“ Die neue Staffel beginnt am 7. Mai. Bis Ende August sind zwölf Folgen der Livesendung geplant.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)