Schlagerstrandparty 2023: Florian Silbereisen bestätigt sechs neue Gäste

Von: Lena Zschirpe

Mitte Juli steht die große „Schlagerstrandparty“ in Gelsenkirchen bevor. Nun hat Florian Silbereisen die ersten Gäste bekannt gegeben.

Update, Montag (3. Juli), 13.30 Uhr: Gelsenkirchen – Nur wenige Tage vor der Aufzeichnung stehen erste Gäste fest: Wie es sich für eine richtige 80er-Jahre-Party gehört, werden viele Stars mit Hits aus den 80ern bei der „Schlagerstrandparty“ in Gelsenkirchen dabei sein. Im Interview mit Peter Heller nach dem Schlagerbooom Open Air hat Florian Silbereisen bereits die ersten Gäste bekanntgegeben: Nik Kershaw, Joachim Witt, Samantha Fox, Paul Young, Roland Kaiser, Matthias Reim und „viele, viele mehr“.



Erstmeldung, Sonntag (2. Juli), 21.30 Uhr: Im Ruhrgebiet jagt 2023 ein Schlagerhighliht das nächste. So wird die „Giovanni Zarella Show“ zum ersten Mal in Dortmund stattfinden. Und auch der „Schlagerboom“ findet in diesem Jahr endlich wieder in Dortmund statt. Doch vorher steht die große „Schlagerstrandparty“ in Gelsenkirchen bevor.

Gäste bei der „Schlagerstrandparty“ 2023: Wen Florian Silbereisen begrüßt

Aber worauf können sich Zuschauer und Besucher freuen? Noch ist nicht viel über die Show bekannt, die schon am 15. Juli im Amphitheater in Gelsenkirchen aufgezeichnet wird. Am spannendsten dürfte die Frage sein, welche Gäste Moderator Florian Silbereisen genau begrüßen wird, berichtet RUHR24.

Doch ein offizielles Statement der ARD bleibt bisher aus und damit auch die umfangreiche Gästeliste. Was bleibt, sind Spekulationen, welcher Schlagerstar wohl am besten zum offiziellen Motto „Wir feiern die 80er!“ passen könnte. Wie Merkur berichtet, gelten DJ Ötzi, Ross Antony, oder Modern-Talking-Legende Thomas Anders als wahrscheinliche Gäste.

Denkbar wären sicherlich auch Auftritte von Nena, die bereits zu Gast bei Florian Silbereisen war. Auch Marian Gold und Alphaville oder Nino de Angelo waren schon in den 80er Jahren Stars und sind regelmäßig in Schlagerformaten der ARD zu Gast. Gut möglich, dass beide bei der „Schlagerstrandparty“ auftreten.

„Schlagerstrandparty“ 2023 in Gelsenkirchen: Ein Gast steht bereits fest

Ein Gast wurde überraschend beim „Schlagerboom Open Air“ am Samstag (1. Juli) aus Österreich verraten. Denn eigentlich hätte Stefan Zauner, Sänger der Band Münchener Freiheit, Teil der Show sein sollen. Er sei aber krank geworden und habe den Auftritt kurzfristig abgesagt, wie etwa T-Online berichtet.

Laut einer Andeutung von Florian Silbereisen soll sein Auftritt in Gelsenkirchen nachgeholt werden. „Gute Besserung und wir sehen uns dann bei der ‚Schlagerstrandparty“, so Silbereisen während der Live-Show (mehr TV-News bei RUHR24 lesen).

Florian Silbereisen wird die Schlagerstrandparty auch 2023 moderieren. © Christian Schroedter/Imago; Collage: RUHR24

Termine für die „Schlagerstrandparty“ in Gelsenkirchen: Gibt es noch Tickets?

Die „Große Schlagerstrandparty“ findet bereits am 15. Juli in Gelsenkirchen statt. Umso verwunderlicher ist die Tatsache, dass die offizielle Gästeliste bisher noch dünn ist. Auch ein Termin für die TV-Ausstrahlung steht mittlerweile fest:

Schlagerstrandparty 2023

Datum: 12. August

Sender: ARD und ORF 2

Wer live bei dem Event dabei sein möchte, könnte allerdings Probleme bekommen. Auf offiziellen Vorverkaufsstellen sind Tickets leider schon vergriffen. Auch beim Service der ARD werden keine Karten mehr verkauft.