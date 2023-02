ARD verheimlicht Live-Panne in der Tagesschau: Diese Szene mit Judith Rakers soll niemand sehen

Von: Matthias Kernstock

Diese Szenen sollte wohl kein Zuschauer sehen: Die ARD schnitt im Nachhinein eine Live-Panne bei der Tagesschau mit Sprecherin Judith Rakers raus und nahm die 20-Uhr-Nachrichten erneut auf.

Hamburg - Am Mittwochabend präsentierte Judith Rakers (47) die Tagesschau in der ARD. Pünktlich um 20 Uhr schwenkte die Kamera im Produktionsstudio in Hamburg auf die Nachrichtensprecherin.

Souverän reagiert: Judith Rakers seit 2005 bei der Tagesschau in der ARD

Die gebürtige Paderbornerin ist seit 2005 Sprecherin der Tagesschau. Ihre Erfahrung sollte ihr am Mittwochabend zugutekommen, denn: Direkt zu Beginn der 15 minütigen Nachrichtensendung kam es zu einer Live-Panne in der ARD.

Am Mittwochabend um 20 Uhr sahen die ARD-Zuschauer eine Live-Panne bei der Tagesschau mit Judith Rakers. Später wurden die Szenen entfernt. © ARD

„Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau“, begann die 1,73 Meter große Journalistin die Sendung. Während die ARD-Zuschauer hinter Judith Rakers ein Bild von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (64) sahen, las Rakers einen ganz anderen Text vom Teleprompter im ARD-Studio der Tagesschau ab.

ARD lädt andere Version der 20-Uhr-Tagesschau in die Mediathek: Ohne Live-Panne

„Auch der US-Konzern Wolfspeed setzt auf solche Subventionen für eine neue Chipfabrik, die im saarländischen Ensdorf entstehen soll“, so Judith Rakers. Nach ca. 20 Sekunden blendete die ARD von der Leyen im Hintergrund aus und informierte Rakers über Funk über die Live-Panne. „Ich höre gerade, das ist die falsche Meldung. Mit der wollten wir die Sendung nicht starten“, reagierte Rakers souverän.

Nach einem Blick auf ihre Moderationskarten las Rakers dann die eigentliche Meldung über von der Leyen und die Tagesschau konnte fehlerfrei fortgeführt werden. Doch in der ARD-Mediathek taucht wenig später eine andere Version der 20-Uhr-Tagesschau auf.

Live-Panne in der Tagesschau im November bei Ziehung der Lottozahlen

In der offensichtlich erneut aufgenommenen Version beginnt die Tagesschau ohne Live-Panne und Judith Rakers moderiert den richtigen Beitrag über Ursula von der Leyen an. Anscheinend wollte die ARD nicht, dass die Zuschauer die Live-Panne auch in der Mediathek sehen können.

Zur 20-Uhr-Tagesschau am Samstagabend gehören auch die frisch gezogenen Lottozahlen. Doch bei einer Ausgabe der Nachrichten im November 2022 unterlief der Redaktion ein Fehler, der noch während der Sendung aufgeklärt wurde. Verwendete Quellen: ARD Mediathek, twitter.com