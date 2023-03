ARD sauer auf Mross wegen Schlägerei: Schlagerstar droht bei „Immer wieder sonntags“ rauszufliegen

Weil er im Mai 2022 in einen handfesten Streit geriet, bekam es Stefan Mross mit der Justiz zu tun. Seinem Arbeitgeber verschwieg er den Vorfall – und riskiert damit nun wohl seinen „Immer wieder sonntags“-Posten.

Rust – Am 7. Mai kehrt „Immer wieder sonntags“ mit zwölf neuen Folgen (bis 27. August) und einer Best-of-Episode (3. September) zurück, doch Stefan Mross (47), der die Schlagershow seit 2005 moderiert, droht nun ein jähes Aus. Wenige Monate nach seiner Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) sorgte der Trompeter Mitte März für negative Schlagzeilen, nachdem er im Mai 2022 in eine Handgreiflichkeit verwickelt worden war. Die könnte ihn nun seine ARD-Moderation kosten.

SWR enttäuscht von Stefan Mross? „Immer wieder sonntags“-Star wollte Schlägerei verheimlichen

Als „Schlagerfuzzi“ möchte Stefan Mross nicht betitelt werden – und ließ das einen Mann, der ihn so bezeichnete, auch überaus deutlich wissen: In einem Leipziger Hotel soll der Schlagerstar am 1. Mai 2022 von einem Fremden im Laufe des Abends mehrfach beleidigt worden sein. Irgendwann riss dem 47-Jährigen der Geduldsfaden: Mit ihm seien „einfach die Pferde durchgegangen“, so Mross gegenüber bild.de zu dem Vorfall, der ihm nun sogar einen Strafbefehl wegen Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung einbrachte.

Dass die Öffentlichkeit von dem Hotel-Handgemenge mitbekommt, wollte der nun vorbestrafte Volksmusiker allem Anschein nach tunlichst vermeiden. Auch seinen Arbeitgeber, den SWR, soll der 47-Jährige nicht über den Zwischenfall und das rechtliche Nachspiel informiert haben – das kam bei der zweitgrößten Rundfunkanstalt der ARD überhaupt nicht gut an.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 „Immer wieder sonntags“ läuft an folgenden Terminen ab 10:00 Uhr im Ersten: 1. Folge: 7. Mai

2. Folge: 14. Mai

3. Folge: 21. Mai

4. Folge: 4. Juni

5. Folge: 18. Juni

6. Folge: 25. Juni

7. Folge: 2. Juli

8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

SWR diskutiert mit Stefan Mross „Immer wieder sonntags“-Zukunft – „Sachverhalt gemeinsam aufklären“

Aktuell stehen Stefan Mross und der SWR in Gesprächen. Nach dem Vertrauensbruch soll geklärt werden, ob der Schlagerstar nach den letztjährigen Ereignissen in Leipzig weiterhin als Moderator für eine Familiensendung wie „Immer wieder sonntags“ geeignet ist. Intern möchte man offenbar erfahren, was genau sich im Hotel abgespielt hat: „Wir sind mit Stefan Mross im Gespräch, mit dem Ziel, den Sachverhalt und die Hintergründe gemeinsam aufzuklären“, zitiert bild.de eine SWR-Sprecherin.

Heißt es für Stefan Mross bald nie wieder SWR statt „Immer wieder sonntags“? Bei der zweitgrößten Rundfunkanstalt der ARD ist man offenbar sauer darüber, dass der Schlagerstar sein Hotel-Handgemenge unter den Teppich kehren wollte © Star-Media/Bildagentur Monn/Imago

Wird Mross trotz allem im Mai die „Immer wieder sonntags"-Saison eröffnen? Aktuell scheint es so – doch sollte der Trompeter erneut für Negativ-Schlagzeilen sorgen, könnte er seine letzte Chance verspielt haben.