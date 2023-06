Live-Panne bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross fällt ins Wasser

Von: Lukas Einkammerer

An diese Show wird sich Stefan Mross noch lange erinnern: In der aktuellen Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ stürzt der Moderator ins Wasser.

Rust – Nachdem die letzte Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ vor zwei Wochen im Regen versunken und Stefan Mross (47) schon in kürzester Zeit völlig durchnässt war, scheint diesen Sonntag für ihn und seine Gäste zum Glück wieder die Sonne. Trocken geht es für den Moderator aber dennoch nicht zu – denn er fällt mitten in der Show ins Wasser.

Bei Paddelboard-Challenge: Stefan Mross fällt bei „Immer wieder sonntags“ ins Wasser

Schon vor dem Start der aktuellen Saison wurde bekannt gegeben, dass Fans Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ künftig herausfordern können. Die Challenge in der dieswöchigen Show: Auf einem Stand-up-Paddelboard liegend Quietscheenten einsammeln und ins Ziel bringen. Ins Rennen geht der Star-Trompeter dabei gegen den Studiogast Leon – reibungslos läuft der ganze Spaß aber nicht ab.

Dass das Paddel-Spiel ein nasses Ende nehmen wird, ist absehbar, schließlich tauscht Stefan Mross dafür extra seinen Anzug für ein Hawaiihemd und eine Badehose – dass es so schnell schiefgehen würde, hat aber sicher niemand erwartet. Noch bevor die Challenge überhaupt beginnen kann, kommt sein Board ins Wanken und mit einem kurzen Aufschrei fällt der „Immer wieder sonntags“-Boss ins Wasser. „Das war aber nicht so geplant“, scherzt Leon, „Das gehört nicht zur Challenge.“

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 „Immer wieder sonntags“ läuft an folgenden Terminen ab 10:00 Uhr im Ersten: 6. Folge: 25. Juni

7. Folge: 2. Juli

8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

„Begossener Pudel“: Stefan Mross lacht über Sturz ins Wasser bei „Immer wieder sonntags“

Zum Glück nimmt Stefan Mross den unfreiwilligen Tauchgang mit Humor und lacht sich schlapp, während ihm ein „Immer wieder sonntags“-Crewmitglied zurück auf sein Board hilft und ihm ein neues Mikrofon überreicht. „Das fängt ja schon gut an“, zeigt sich der Schlagerstar sichtlich amüsiert. Der Sieg in der Paddel-Herausforderung gelingt ihm am Ende nicht, in Erinnerung dürfte ihm dieser Tag aber trotzdem noch lange bleiben. „Ich schaue aus wie ein begossener Pudel“, witzelt er, „Letzte Woche Regen, jetzt geht er schwimmen, der Mrossi.“

So war das nicht geplant: Stefan Mross fällt bei „Immer wieder sonntags“ ins Wasser © Screenshot/ARD/Immer wieder sonntags (Fotomontage)

Pünktlich zum nächsten Programmpunkt der „Immer wieder sonntags“-Tagesordnung ist Stefan Mross dann wieder in seinen Anzug geschlüpft, hat die Flip-Flops aber anbehalten. Dass in einer Live-Sendung die eine oder andere Panne passieren kann, ist nichts Neues – und zum Glück kann er ja auch über sich selbst lachen. In der nächsten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ werden Anita und Alexandra Hoffmann ihre Solopremiere feiern. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 18. Juni 2023