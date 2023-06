ARD streicht bereits aufgezeichnete Sendung mit Rammstein-Keyboarder Flake aus „Inas Nacht“

Von: Elena Rothammer

Teilen

Eigentlich hätte im ARD-Format „Inas Nacht“ Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz zu Gast sein sollen. Aufgrund der kursierenden Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann wird die Aufzeichnung nun aber nicht ausgestrahlt.

Hamburg – Seit Wochen beherrschen die Vorwürfe rund um Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) die Schlagzeilen. Dieser hat die Anschuldigungen bereits anwaltlich gänzlich zurückgewiesen. Der öffentlichen Diskussion tut das aber dennoch keinen Abbruch. Selbst die ARD zieht nun Konsequenzen und zeigt ein aufgezeichnetes Interview mit Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz (56) bei „Inas Nacht“ nicht.

Auf Fotos von Dreharbeiten zur NDR-Sendung „Inas Nacht“ mit Moderatorin Ina Müller (57), die laut Sylent Press schon im vergangenen Jahr stattgefunden haben, war der Keyboarder noch zu sehen. In der Aufzählung der Gäste der kommenden Staffel fehlt Flake hingegen. In einem Statement gegenüber Rolling Stone erklärte der Sender: „Aufgrund der aktuellen Diskussionen um Till Lindemann und die Band Rammstein hat sich die NDR-Redaktion von ‚Inas Nacht‘ entschieden, die Ausstrahlung des ‚Inas Nacht‘-Gesprächs mit dem Rammstein-Musiker Christian ‚Flake‘ Lorenz für die aktuelle Staffel nicht einzuplanen.“

Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung seien die Anschuldigungen noch nicht publik gewesen. Der Keyboarder habe somit nicht Stellung nehmen können. „Die jetzige Ausstrahlung eines Interviews, in dem Christian ‚Flake‘ Lorenz aber nicht zur Debatte um Rammstein befragt wird, erscheint der Redaktion zurzeit nicht angebracht und würde bei den Zuschauenden falsche Erwartungen wecken“, heißt es in dem Statement des NDRs weiter.

Neue Staffel „Inas Nacht“ ab dem 20. Juli

Ab dem 20. Juli dürfen sich die Fans von „Inas Nacht“ wieder auf neue Folgen in der ARD freuen. In dem Format begegnet Moderatorin Ina Müller zwei bis drei Gästen in der Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“. Zu Gast sind dieses Mal unter anderem Oliver Welke, Lars Klingbeil, Almuth Schult, Michael Mittermeier, Reinhold Messner, Carolin Kebekus, Klaas Heufer-Umlauf, Anneke Kim Sarnau, Sven Regener, Stefanie Kloß und Yael Adler.