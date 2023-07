Kate Middleton verblüfft Zuschauer mit Arroganz-Anfall in Wimbledon

Von: Annemarie Göbbel

Als Schirmherrin hatte Kate Middleton in Wimbledon ihren großen Auftritt. Als leuchtender Stern genoss sie die volle Aufmerksamkeit und übersah dabei einen Jungen.

London – Kate Middleton (41) ist die perfekte Besetzung für den Job der Schirmherrin des All England Lawn Tennis Clubs. Bereits im Vorfeld beeindruckte sie Tennis-Legende Roger Federer (41) bei einem Match, bei dem die beiden auch einem Training der Ballmädchen und Balljungen auf dem berühmten Center Court beiwohnten. Die Mannschaft stand auch beim großen Grand-Slam-Finale im epischen Showdown, bei dem Carlos Alcaraz (20) Novak Djokovic (36) in fünf Sätzen besiegte, mit Feuereifer bereit, um den Tennisgrößen die Bälle einzusammeln und zurückzugeben.

Prinzessin Kate ist die perfekte Schirmherrin des All England Lawn Tennis Club

Von der Royal Box aus verfolgte die 41-jährige Prinzessin am letzten Tag des Turniers SW19 von ihren Kindern Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (8) sowie ihrem Ehemann Prinz William (41) begleitet, das packende Fünf-Satz-Match, bei dem der Herausforderer Alcaraz den jahrelangen Titelverteidiger vom Wimbledon-Thron stoßen konnte. Der Prinzessin von Wales kam es zu, dem überglücklichen Sieger die Trophäe zu überreichen.

Als Prinzessin Kate von der Royal Box kommend auf den Platz trat, wurde sie auf dem Center Court mit großem Applaus empfangen, die Ballmädchen und Jungen bildeten ein Spalier, durch das die Vorsitzende des All England Clubs zur Siegerehrung schreiten konnte. Die dreifache Mutter strahlte im sattgrünen Midi-Dress von Roland Mouret (864 Euro), als sie ihre nudefarbenen Bisque Suede Pumps von Gianvito Rossi (630 Euro) auf den heiligen Rasen setzte und dann passierte es.

Wer bekommt eine Einladung, in der Royal Box Platz zu nehmen? „Die Royal Box wird seit 1922 für die Unterhaltung von Freunden und Gästen von Wimbledon genutzt“, heißt es in Wimbledon. „Britische und ausländische königliche Familien werden ebenso eingeladen wie Regierungschefs, Persönlichkeiten aus der Welt des Tennis, Geschäftspartner, die britischen Streitkräfte, prominente Medienorganisationen, Unterstützer des britischen Tennis und andere Persönlichkeiten.“

Prinzessin Kate ignoriert den ersten Balljungen, schüttelt aber allen anderen die Hand

Einen Balljungen ließ die Prinzessin von Wales einfach außen vor, allen anderen reichte sie ihre königliche Hand, bevor sie den Pokal an den Spanier Carlos Alcaraz übergab (Fotomontage). © Juergen Hasenkopf/Imago & Kieran McManus/Imago

Als wäre er Luft, ging Ihre Königliche Hoheit am ersten Balljungen im Spalier vorbei, um dem zweiten in der Reihe herzlich und ausgiebig die Hand zu schütteln. Ein auf Twitter geposteter Clip der Interaktion zeigt, wie die Prinzessin jede weitere Hand in die ihre nimmt, obwohl das kein Standard im royalen Prozedere ist. Die Fans blieben verwirrt, der erste Junge im Spalier womöglich traurig zurück. Besonders weil das gute Verhältnis zu den Jugendlichen am Spielfeldrand für alle sichtbar war – Kate plauderte hier und dort ein wenig, als würde sie alte Bekannte wiedertreffen – rätseln jetzt alle, was Balljunge Nr. 1 eigentlich verbrochen hat, dass er so links liegen gelassen wurde.

Denkbar wäre ein Versehen, was angesichts Kates hoher Professionalität unglaubwürdig erscheint oder ein Treffen mit dem fraglichen Buben im Vorfeld, bei dem sich die beiden schon hinter den Kulissen begrüßt hätten. Die Prinzessin hätte Zeit sparen wollen, vermutete ein dritter Beobachter. Schwer vorstellbar, dass die Dreifach-Mama ein Kind absichtlich hängen lässt, zumal Prinzessin Kate eben noch auf der Tribüne ihre beiden älteren Kinder betreut hatte und selbst Prinz William zum „überwältigten Kind“ mutiert war, wie eine Verhaltensanalytikerin feststellte. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Twitter