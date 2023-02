Arzt-Einsatz bei „The Biggest Loser“: Kandidat bricht bei Zirkeltraining zusammen

Von: Jonas Erbas

Dramatischer Auftakt bei „Leben leicht gemacht“ (ehemals „The Biggest Loser“): Beim Zirkeltraining klappt André plötzlich zusammen. Der Arzt überbringt ihm anschließend eine Hiobsbotschaft.

Naxos – Bei „Leben leicht gemacht“ (ehemals „The Biggest Loser“) werden die Kandidaten von den Trainern Ramin Abtin (50, ehemaliger Kickbox-Weltmeister) und Sigrid Ilumaa (42, Fitnesstrainerin) an ihre Grenzen gebracht. In der 2. Staffel der Sat.1-Sendung bekommen erneut 20 Kandidaten die Chance, ihr bisheriges Leben komplett umzustellen. Für manch einen war allerdings bereits nach der ersten Folge Schluss.

Drama bei „The Biggest Loser“-Auftakt – Kandidat André kollabiert im Sportstadion

Auf der griechischen Urlaubsinsel Naxos sollen die Pfunde nur so purzeln, doch dafür muss geackert werden: Denn nur 20 „The Biggest Loser“-Kandidaten dürfen mit dem Trainer-Duo Abtin/Ilumaa an ihrem Wunschgewicht feilen. Für alle anderen ging es bereits im Auftakt der neuen Staffel (5. Januar) nach Hause, darunter auch Rettungsassistent André (29).

Die erste Trainingsrunde („Gipfelstürmer“) absolvierte er noch souverän, fand im Zirkeltraining, das im Sportstadion von Naxos stattfand, dann allerdings seinen Endgegner: Ächzend und stöhnend ging der 29-Jährige zu Boden, blieb dort liegen und klagte lautstark über Schmerzen: „Scheiße, das tut weh!“

Hiobsbotschaft für André nach Zusammenbruch – Arzt erteilt ihm „The Biggest Loser“-Verbot

Klar, dass „The Biggest Loser“-Arzt Dr. Jan Arndt sofort zu André eilte und den 29-Jährigen medizinisch versorgte. Die Diagnose des Mediziners: ein zu niedriger Blutzucker. „Wenn man diese Leistungen nicht gewohnt ist, und dann auch noch diese unglaubliche Hitze dazukommt … Wenn man dann zu wenig trinkt und isst, kann das tatsächlich in Extremsituationen zu solchen Beschwerden führen“, so Arndt weiter. Guten Gewissens konnte er André nicht mehr an der Sendung teilnehmen lassen.

„Ich habe mich in Absprache mit unserem Camp-Arzt entschieden, André nicht weiter antreten zu lassen. Es tut mir sehr leid für ihn, aber wir sind nicht der richtige Platz", erklärte sie das Zwangs-Aus des 29-Jährigen.