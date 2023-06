Ascot auf den letzten Drücker: Kate Middleton macht‘s wie die Queen und zieht in Rot alle Blicke auf sich

Von: Annemarie Göbbel

Erst am vierten Tag erschienen Kate Middleton und Thronfolger Prinz William beim Pferderennen in Ascot. Doch sie befolgte die wichtigste Moderegel der Queen und hatte damit vollen Erfolg.

Ascot – Die Prinzessin von Wales (41) steht seit mehr als zwei Jahrzehnten im Rampenlicht und niemand macht der künftigen Königin von Großbritannien modisch etwas vor. Zum Abschluss des legendären Pferderennens beim Royal Ascot legte Kate Middleton allerdings eine Schippe drauf. Sie weiß: Wer spät erscheint, sichert sich automatisch den großen Auftritt, darf dann aber keinesfalls enttäuschen. Dass sie sich als modisches Vorbild ausgerechnet die verstorbene Queen Elizabeth II. (96, † 2022) herauspickte, kam einer Hommage an die Jahrhundertregentin gleich.

Die Anspielung auf die verstorbene Königin Elisabeth II. zeigte sich in deren bevorzugten Monochrom-Stil in Knallfarben. Damit stellte die 1,63 Meter große Mutter König Charles III. (74) sicher, stets gut gesehen zu werden. Prinzessin Kate, für ihren tadellosen Sinn für Kleidung und Stil bekannt, tat es ihr gleich und manifestiert damit zunehmend auch einen Wandel in ihrem Stil, wie das OK!-Magazin festgestellt haben will.

Unter einem Mantel hatte sie den herrlich roten Dress von Alexander McQueen bereits bei der Parade am St David‘s Day getragen, jetzt kam die Pracht des maßgeschneiderten Kleides jedoch erst voll zur Geltung. Zusammen mit der Vintage-Clutch von Hermes, roten Pumps von Jennifer Chamandi (677 Euro) und einer neuen Hutkreation von Philip Treacy glänzte Kate mit ihren Goldohrringen von Sézane (87 Euro) um die Wette.

Am Garter-Day holt sich Kate Middleton in Polka-Dots die volle Punktzahl

Bedauerte die Ehefrau des Thronfolgers vor wenigen Jahren noch das „zu viel“ an Interesse für ihre Outfits und das „zu wenig“ Interesse an ihrer Arbeit, nutzt Prinzessin Kate den Hype um ihren Style inzwischen voll für sich und die Sache. Wie die Queen sendet sie via Farb- und Kleiderwahl ihre nonverbalen Botschaften in die Welt, oder hält die Erinnerung an verstorbene Royals lebendig.



So war Kate Middletons Polka-Dot-Dress am Garter-Day fast ein Spiegelbild des Outfits, das ihre Schwiegermutter, Prinzessin Diana (36, † 1997) vor über 30 Jahren getragen hatte. Wie üblich hatte Kate bei der Zusammenstellung ihres Looks nichts dem Zufall überlassen. Die künftige Königin glänzte in einem Kleid von Alessandra Rich (1.250 Euro), in der Hand hielt sie ein vanillefarbenes Kettentäschchen von Strathberry (357 Euro), während sie auf den Micro Toe Cap Sandals von Jennifer Chamandi (1.000 Euro) die Blicke auf sich zog.