„Er aß nicht, er versteckte sich“: Prinz William war vor Meghans und Harrys Oprah-Interview krank vor Sorge

Von: Annemarie Göbbel

Besonders Prinz William, war vor dem schockierenden Interview, dass Prinz Harry und Meghan Markle bei Oprah Winfrey geben wollten, komplett paralysiert. Seine Welt lag in Scherben.

London – Meghan Markles (41) und Prinz Harrys (38) Interview im März 2021 bei Oprah Winfrey (69) schlug ein wie eine Bombe. Es bliebe nicht dabei, dass die Herzogin von Sussex der Welt auf diesem Wege mitteilte, erneut schwanger zu sein. Nein, einer der brisantesten Vorwürfe traf die britische Familie um damals noch Queen Elizabeth II. (96, † 2022). Der Palast hat seitdem viel verändert, erholt hat er sich bis heute nicht von Meghans Worten. Es habe im Vorfeld von Archies (4) Geburt „Bedenken und Gespräche“ darüber gegeben, „wie dunkel [Archies] Haut sein könnte, wenn er geboren wird.“ Medialer Sprengstoff, der – wie sich jetzt herausstellt – besonders einem Royal schwerer auf den Magen schlug, als bisher bekannt war.

Prinz William war krank vor Sorge, aß mindestens eine Woche nicht mehr, zog sich zurück

Die Chefredakteurin der „Mail on Sunday“, Charlotte Griffiths, ließ sich dieser Tage bei Dan Woottons (40) „GB News“ über das aus, was sie „schon seit Langem aus vielen verschiedenen Quellen gehört“ haben will: „Was mich ziemlich überraschte [. . .] ist, dass William im Vorfeld des Oprah-Interviews krank vor Sorge war“. Sie berichtet Moderator Wootton: „Er aß nicht und zog sich komplett zurück“. Griffith beruft sich auf diverse Quelle als sie den Scherbenhaufen, den Prinz Harry in Prinz Williams (41) Augen hinterlassen hat, zu beschreiben versucht: „Er flüchtete sich für einige Zeit in eine königliche Residenz, um sich von der Welt abzuschotten“. Im Grunde sei er ein gebrochener Mensch gewesen, fügt sie hinzu.

Was dann geschah, ist Geschichte: Die Royal Family geriet in Verruf, Monarchie-Gegner fühlten sich bestätigt, das royale Leben geriet aus den Fugen. Doch zunächst musste eine Stellungnahme her. Man kann sich vorstellen, dass jeder der Royals eine andere Meinung dazu hatte, was in dem Moment zu tun wäre. Berichten zufolge diskutierten Prinz William und seine Ehefrau Kate Middleton (41) darüber, wie sie mit den „Brandstiftungsvorwürfen der Sussexes“ umgehen sollten, schrieb Valentine Low in der Taschenbuchversion seines Buchs „Courtiers“, das auszugsweise in der Times abgedruckt wird.

Wie reagierte Kate Middleton auf Prinz Williams Rückzug? „Mail on Sunday“-Chefredakteurin Charlotte Griffiths sagt bei Dan Wootton über Prinzessin Catherines Reaktion: „Und was Kate tat, war, ihrem Mann zur Seite zu stehen. Kate sagte: „Ich muss mich für diesen Kerl einsetzen und ihn beschützen.“ „Er wird dadurch zerstört“, und das hat sie wahrscheinlich ziemlich stählern gemacht, auch wenn sie den Ruf hat, schüchtern zu sein“, erklärte die Journalistin. „Aber wenn es darum geht, ihren Mann zu beschützen, wird sie eingreifen und ihn beschützen.“ Wie Meghan Markle fügt sie süffisant hinzu.

Die seltene Reaktion der Queen ein persönliches Statement zu geben, soll von Kate angeregt worden sein

Am Ende aller Diskussionen, war es die Queen, die eine ihrer seltenen Erklärungen gab. Ihre weisen Worte sind zum geflügelten Wort geworden: „Die ganze Familie war traurig, als sie erfuhren, wie herausfordernd die letzten Jahre für Harry und Meghan waren“, hieß es. Und weiter: „Die aufgeworfenen Fragen, insbesondere die der Rasse, sind besorgniserregend. Auch wenn einige Erinnerungen variieren mögen, werden sie sehr ernst genommen und von der Familie privat besprochen. Harry, Meghan und Archie werden immer geliebte Familienmitglieder sein.“

Prinz William war offenbar ein Häufchen Elend, als Prinz Harry und Meghan Markle sich anschickten, bei Oprah Winfrey auszupacken (Fotomontage). © Avalon.red/Imago & CBS/Imago

Inzwischen ist die Schmutzwäsche durch Prinz Harrys Memoiren „Spare“ gewaschen. Der Konflikt zwischen Palast und Ex-Royal Harry und seiner Frau Meghan ist trotzdem nicht in ruhigeres Fahrwasser geraten. Weder die Krönung von Williams und Harrys Vaters König Charles III. (74) noch die Gedenktage, die jährlich an Prinzessin Diana (36, † 1997) erinnern, haben den Bruderzwist bisher schlichten können. Verwendete Quellen: gbnews.com, pagesix.com