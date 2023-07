Attacke auf Fernsehgarten-Lücke: Große Schlagerstars bei „Immer wieder sonntags“

Teilen

Der Schlager braucht den Fernsehgarten offenbar nicht. Das zumindest macht die Gästeliste von Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags“ in der ARD deutlich.

Rust – „Immer wieder sonntags“ ist seit 1995 eine beliebte Schlager-Sendung, die jeden Sommer mehrere Monate lang sonntags im Ersten ausgestrahlt wird. Moderator ist bereits seit 2005 Schlager-Star Stefan Mross (47), der immer wieder bekannte Ikonen und auch Newcomer aus der Schlager-Branche zu sich einlädt. Damit bildet er ein Kontrastprogramm zur Musiksendung „Fernsehgarten“ des ZDF mit Andrea Kiewel (58), die zur gleichen Zeit stattfindet.

Zu Gast bei „Immer wieder sonntags“: Diese Stars sind dabei

Eigentlich hat sich auch „Immer wieder sonntags“ vom strikten Schlager-Genre gelöst und lädt mittlerweile auch deutschsprachige Pop-Musiker ein, die auf der Bühne im Rulantica auftreten, der 2022 den Europa-Park als Veranstaltungsort ablöste. Die kommende Folge, die am 16. Juli live in der ARD ausgestrahlt werden wird, ist allerdings wieder einmal sehr Schlager-lastig.

„Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross: Die schönsten Momente vom 16. Juli in Bildern Fotostrecke ansehen

Zu Gast sind zum Beispiel Schlager-Ikone Beatrice Egli (35), die heutzutage in kaum einer Schlager-Show fehlen darf, sowie die österreichische Musikgruppe Die Paldauer. Außerdem werden die Sängerinnen Laura Wilde (34) und Tanja Lasch (47) zu Gast sein, ebenso wie Sänger Prince Damien (32) und der Schweizer Nachwuchs-Künstler Vincent Gross (26), der laut „Schlagerprofis.de“ seinen neuen Griechenland-inspirierten Sommerhit „Ouzo“ singen könnte. Darüber hinaus sind Timo & Band vor Ort, ebenso wie Tom Astor & Band und die Musik-Duos Marianne & Michael und Alexander & Andreas Rier.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Vincent Gross bei „Immer wieder sonntags“: Singt er den Überraschungs-Song „Ouzo“?

Vincent Gross steht laut ARD zwar auf der Gästeliste für „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Ob er aber seinen neuen Song dort singen wird, wurde noch nicht bestätigt. „Ouzo“ kam am 30. Juni recht plötzlich heraus und erinnert viele Fans an ein paar andere Schlager-Songs, die es bereits gibt – unter anderem an den Refrain von „Zwei kleine Italiener“ von Cornelia Froboess (79). Gross‘ Textstelle „Eine Nacht in Griechenland, alles außer Rand und Band, eine Nacht in Griechenland, komm und reich mir deine Hand“ erinnert in der Melodie stark an Froboess‘ „Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein, doch zwei kleiner Italiener möchten gern zu Hause sein“.

Der Schlager braucht den Fernsehgarten offenbar nicht. Das zumindest macht die Gästeliste von Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags“ in der ARD deutlich. (Fotomontage) © IMAGO/BOBO & IMAGO/HOFER

Apropos „Immer wieder sonntags“: Es sollte das Schlager-Comeback des Jahres werden, doch daraus wird (vorerst) nichts. Anna-Carina Woitschack hat ihren geplanten Auftritt bei ihrem Noch-Ehemann Stefan Mross abgesagt. Verwendete Quellen: ARD, Schlagerprofis.de