Auch das noch: Not-OP bei René Wellers Frau Maria

Der demenzkranke Box-Star René Weller wird aufopferungsvoll von seiner Ehefrau gepflegt. Doch jetzt musste Maria selbst um ihre Gesundheit bangen.

Pforzheim – Maria Weller (70) hat es derzeit alles andere als leicht. Dass ihr Ehemann René Weller (69) schon seit vielen Jahren an Demenz erkrankt und dadurch dauerhaft auf ihre Hilfe angewiesen ist, thematisierte die Gattin des Ex-Boxers bereits in mehreren Interviews. Zuletzt gab Maria dann eine traurige Nachricht bekannt, die Fans des ehemaligen Profisportlers erschütterte: René Weller liegt im Sterben. Dass sie selbst ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, verschwieg Maria bisher. Jetzt musste sich die 70-Jährige jedoch überraschend einer Notoperation unterziehen.

Wie Maria Weller in einem neuen Interview mit der „Bild“ erzählt, bereiteten ihr ihre Brustimplantate schon seit geraumer Zeit starke Beschwerden. „Plötzlich bekam ich Ausschlag. Mein Körper hat begonnen, das Silikon abzustoßen“, erklärt sie den Grund für den kürzlich vorgenommenen Eingriff im Gespräch mit der Zeitung.

Die Probleme mit den Silikonkissen traten erstmals vor einem Jahr auf. Doch da die aufopferungsvolle Pflege ihres kranken Ehemannes für Maria Weller zu diesem Zeitpunkt an erster Stelle stand, versuchte sie die Schmerzen so gut es geht zu ignorieren.

Während einer Untersuchung stellte ihr behandelnder Mediziner dann vor kurzem fest, dass Maria Weller schnellstmöglich auf den OP-Tisch gehört. „Jetzt hat mein Arzt gesagt, dass die Dinger sofort rausmüssen“, erzählt die Sportlerehefrau im Gespräch mit „Bild“ über den Schockmoment. Doch auch in Zeiten der Angst galt Marias erster Gedanke ihrem kranken Partner. Glücklicherweise erhielt sie während ihres Krankenhausaufenthaltes Unterstützung aus ihrem Bekanntenkreis. „Ohne die Freunde, die sich um mich und René gekümmert haben, hätte ich das nicht geschafft“, gibt sie dankbar zu.

René Weller – erst Boxer, dann TV-Liebling

Nachdem René Weller über Jahre den Boxring erobert hatte, verschlug es den „schönen René“, wie er ab den 1980ern wegen seines gepflegten Auftretens genannt wurde, ins Fernsehen. So wirkte er an TV-Produktionen wie „We Are Family! So lebt Deutschland – Das Promi Spezial“, „mieten, kaufen, wohnen“, „Promi-Frauentausch“ oder der „großen ProSieben Völkerball Meisterschaft“ mit. 2016 errang er an der Seite seiner Ehefrau Maria im „Sommerhaus der Stars“ Platz vier.