Nach Shelby Lynn: Nun reagiert auch Kayla Shyx auf die Einstellung der Lindemann-Ermittlungen

Von: Volker Reinert, Diane Kofer

Die Ermittlungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann wurden eingestellt. Nach Shelby Lynn, die als Erste Vorwürfe gegen den Musiker erhob, meldet sich jetzt auch YouTuberin Kayla Shyx.

Update vom 30. August 2023: Berlin – Die Nordirin Shelby Lynn (25) hatte schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) erhoben. Der Musiker wies alle Anschuldigungen von sich, ein Ermittlungsverfahren wurde trotzdem eingeleitet. Am Dienstag (29. August 2023) dann die Meldung: Alle Ermittlungen gegen Till Lindemann wurden eingestellt. Nachdem sich zunächst Shelby Lynn zu den jüngsten Entwicklungen im Netz gemeldet hatte, äußert sich nun auch die YouTuberin Kyla Shyx (21). Sie hatte den Band-Frontmann ebenfalls angeprangert.

Genau wie Shelby Lynn erhob Kayla Shyx schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann. Ihr Video ging viral. Nach Einstellung der Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger meldet sie sich nun unter Tränen. © Instagram/ shelbys69666; Imago/ itar-tass; YouTube/ Kayla‘s Shyss (Fotomontage)

Wenige Stunden nach Einstellung der Ermittlungen hat Kyla Shyx ein rund sechsminütiges YouTube-Video hochgeladen. Konkret zum Fall Lindemann äußert sich Kyla zwar nicht mehr, den Zeitpunkt scheint sie aber bewusst gewählt zu haben. In den Sequenzen auf ihrem Zweitkanal gibt die 21-Jährige einen Überblick über die Zeit seit der Veröffentlichung ihres ersten Clips – und Einblicke in ihre Gefühlswelt. Ihre Follower können z. B. verfolgen, wie sie sich zum ersten Mal die Aufrufzahl ihres Videos anschaut. „Ich habe gehofft, dass es viele Leute sehen und dass wirklich was passiert und sich was verändert“, betont sie.

Fast fünf Millionen Menschen haben den Content zum Zeitpunkt der Aufnahme gesehen – mittlerweile sind es rund sechs. „Das ist echt viel“, sagt Kayla unter Tränen. „Zu wissen, dass so viele Leute, das Video gesehen haben, ist beängstigend. Aber wenn so viele Leute das gesehen haben und immer noch die Konzerte stattfinden...“, prangert sie an. Für die Berlinerin habe sich zudem viel verändert: Alltag, Job, Normalität – das sei kaum möglich. Stattdessen plage sie sich mit schlaflosen Nächten infolge von Drohungen und Hassnachrichten herum.

Erstmeldung vom 30. August 2023: Berlin – Seit Monaten rissen die Schlagzeilen um Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) nicht ab. Nach den schweren Vorwürfen gegen den Rockmusiker wurde das Ermittlungsverfahren gegen ihn am Dienstag (29. August 2023) eingestellt. Nun meldete sich Shelby Lynn (25) via Instagram-Story und bezog Stellung. Die Nordirin sprach Ende Mai als Erste Vorwürfe gegen Lindemann aus.

Till Lindemann meldet sich nach monatelangem Schweigen auf Instagram

Seit den Anschuldigungen gegen Lindemann hielt sich der 60-Jährige zurück und kommentierte erst nach der Einstellung des Verfahrens auf Instagram: „Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben“.

Till Lindemanns Anwalt Prof. Dr. Björn Gercke äußerte sich mittlerweile auch in einem Statement: „Die rasche Einstellung des gegen meinen Mandanten geführten Ermittlungsverfahrens belegt, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keine Beweise bzw. Indizien zutage gefördert haben, um meinen Mandanten wegen der Begehung von Sexualstraftaten anklagen zu können. An den Anschuldigungen war schlichtweg nichts dran“, wie Bild zuerst berichtete.

Die Berichterstattung zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann Aufgrund des öffentlichen Interesses, das im Fall Till Lindemann besteht, berichten wir regelmäßig über die Vorwürfe. Entsprechende Artikel sind weder als Schuldzuweisung noch Verteidigung zu verstehen – im Gegenteil: Wir sind um eine neutrale Berichterstattung bemüht und versuchen, die Stimmen von Für- und Gegensprechern einzufangen, um ein ähnlich heterogenes Stimmungsbild wiederzugeben, wie es sich auch innerhalb der Gesellschaft abzeichnet.

Shelby Lynn spricht von „vielen weiteren Neuigkeiten“

Nachdem das Verfahren gegen Lindemann eingestellt wurde, meldete sich nun auch die 25-jährige Shelby Lynn auf ihrem Social-Media-Kanal. Shelby Lynn war die erste Person, die Vorwürfe gegen den Musiker öffentlich machte. In mehreren Instagram-Storys bezog sie Stellung zu den jüngsten Entwicklungen rundum den Rammstein-Frontmann.

An ihre 27.900 Follower (Stand: 30. August 2023) richtete sie folgende Frage: „Das bedeutet in keiner Weise, dass er unschuldig ist. Wäre er ein gewöhnlicher Bürger wie du und ich, was glaubt ihr, würde dann passieren? Wir wussten, dass das passieren wird. Ich hatte keine großen Hoffnungen“.

Rammstein-Frontmann Till Lindemann wurde am Dienstag (29. August) nach den schweren Anschuldigungen gegen ihn freigesprochen. Nun meldete sich Shelby Lynn auf Instagram zu den jüngsten Entwicklungen. Die Nordirin äußerte Ende Mai 2023 als erste Person Anschuldigungen gegen den Musiker. © Screenshot: Instagram/ shelbys69666 & IMAGO / Gonzales Photo

Auch sprach sie davon, dass sie noch nicht alles über die Vorfälle erzählt habe, dies allerdings noch vorhabe: „Es werde schon bald viele weitere Neuigkeiten geben. Die denken, die kommen immer wieder damit davon. Das glaube ich nicht, nicht dieses Mal!“, so ihr vorläufiges Resümee. Lindemann Ex-Freundin Sophia Thomalla (33) stand dem Rammstein-Sänger während der schweren Vorwürfe stets zur Seite und zeigte in ihrer neuen Werbekampagne sehr prominent ihr Arm-Tattoo des Musikers. Verwendete Quellen: Instagram/ shelbys69666, Instagram/till_lindemann_official, bild.de, YouTube/ Kayla‘s Shyss