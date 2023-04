Sie halten Händchen: Helene Fischer tritt bei „Rausch“-Tourstart mit Thomas Seitel auf

Von: Jonas Erbas

Wegen eines Rippenbruchs musste Helene Fischer ihren Tourstart um drei Wochen verschieben. Beim Auftakt in Hamburg begeisterte die Schlagerqueen nun mit romantischen Szenen.

Hamburg – Lange mussten die Schlagerfans auf diesen Moment warten, doch nun ist es endlich so weit: Am Dienstagabend (11. April) startete Helene Fischers (38) „Rausch“-Tour mit dreiwöchiger Verspätung, nachdem sich die „Atemlos durch die Nacht“-Sängerin kurz vor dem Auftakt eine Rippe gebrochen hatte. Von der Verletzung war der Schlagersängerin in der Hamburger Barclays Arena allerdings nichts anzumerken – sie lieferte eine Show, welche die Herzen des Publikums höherschlagen ließ.

Bei Helene Fischers „Rausch“-Tourauftakt in Hamburg wurde es richtig romantisch

Beste Schlager-Stimmung in der Hansestadt: Um kurz nach 20:00 Uhr schwebte Helene Fischer aus einem übergroßen, diamantförmigen Seidenballon auf die Bühne und legte mit ihrem Hit „Null auf 100“ direkt los – der Beginn eines Konzerts, das mit atemberaubenden Momenten nicht geizte.

Gerade für Schlagerfans, die sich für das Privatleben der 38-Jährigen interessieren, dürfte diese mit ihrer Performance von „Hand in Hand“ das klare Highlight des Abends dargeboten haben: Getreu dem Titel des Songs trat Helene Fischer gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Thomas Seitel (38) auf, turnte mit dem Artisten an Seilen in schwindelerregender Höhe und herzte den Vaters ihres Kindes ganz offen vor den Augen der rund 12.000 Anwesenden – Momente, welche die sonst eher zurückhaltende Sängerin in dieser Deutlichkeit nur recht selten mit der Öffentlichkeit teilt.

Helene Fischer begeistert bei „Rausch“-Auftakt: Schlager, Action, Romantik

Ein tiefer Blick in die Augen, eine innige Umarmung, Händchenhalten – das Liebesglück des Schlager-Traumpaars war deutlich spürbar. Doch neben Romantik lieferte Helene Fischer wie gewohnt auch reichlich Action: Die ausgebildete Musical-Darstellerin trotzte ihrem Rippenbruch, schwang sich am Trapez hin und her und ließ sich anschließend mit akrobatischer Finesse in ein Sprungtuch fallen.

Emotionale Bilder beim „Rausch“-Tourauftakt: Helene Fischer präsentierte nicht nur eine phänomenale Show, sondern zeigte sich auch ganz verliebt an der Seite ihres Lebenspartners Thomas Seitel © Marcus Brandt/dpa & Screenshot/Instagram/konzerte.x

In Hamburg stehen nun bis zum Sonntagabend (16. April) weitere Konzerte an, anschließend geht es für die 38-Jährige ab kommendem Dienstag (18. April) in Dortmund weiter. Für den Großteil der Konzerte sind nur noch wenige oder gar keine Tickets verfügbar. Angesichts dieser Leistung überraschte eine Meldung jüngst besonders: Laut eines neuen Rankings ist Helene Fischer nicht mehr die erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten. Verwendete Quellen: bild.de, twitter.com, instagram.com/helenefischer