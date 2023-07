Staffelstart verschoben? Doppeldeutige Botschaft von „Bergretter“-Star Markus Brandl wirft Fragen auf

Von: Lukas Einkammerer

Diesen Herbst soll es neue Folgen von „Die Bergretter“ geben. Eine Botschaft von Serienstar Markus Brandl lässt nun aber aufhorchen.

Ramsau bei Berchtesgaden – Mit „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ hat das ZDF gleich zwei Erfolgsgaranten in seinem Repertoire an Heimatserien mit Alpen-Setting. Während sich Fans von Martin Gruber (Hans Sigl, 54) und Co. noch bis Anfang 2024 gedulden müssen, sollen Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) und seine tapfere Truppe an Bergrettern schon diesen Herbst ins Fernsehen zurückkehren. Einem Instagram-Post von Markus Brandl (48) nach zu urteilen, könnte es diesbezüglich aber eine unerfreuliche Änderung gegeben haben …

„Folge 1/2 abgedreht“: Set-Botschaft von „Bergretter“-Star Markus Brandl wirft Fragen auf

Die 14. „Bergretter“-Staffel war mit dem Serientod von Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) in der Premierefolge und dem Abschied ihres Freundes Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 34) in der darauffolgenden Episode von Anfang an dramatisch und nervenaufreibend. Im Staffelfinale „Grüner Mond“ schien es zudem so, als würde Markus Kofler seiner Heimat Ramsau für immer den Rücken kehren, in letzter Minute entschied er sich aber, doch zu bleiben.

Wie es für ihn und seine Kollegen bei der Bergwacht nun weitergeht, ist noch geheim – bekannt ist bislang nur, dass Heidi Klum (50) bei den „Bergrettern“ in einer Gastrolle mitmischen wird.

Während sie fleißig an neuen Folgen werkeln, teilen die „Bergretter“-Stars auf ihren Social-Media-Kanälen erste Eindrücke vom Set. Erst kürzlich zeigte sich Markus Brandl, der trotz mehrerer Unterbrechungen seit der ersten Staffel 2009 fester Bestandteil der Besetzung ist, in Bergwacht-Montur vor einer beeindruckenden Kulisse aus Gebirgssee, Bergen und strahlend blauem Himmel. „Folge 1/2 abgedreht“, schrieb der gebürtige Rosenheimer dazu, „Danke an best Kollegen, best Team, best Gegend!“

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

Ein Teil von Markus Brandls Botschaft dürfte aufhorchen lassen, denn es klingt fast so, als wären bislang nur zwei Folgen der 15. „Bergretter“-Staffel abgedreht worden. Wenn man bedenkt, dass die Filmarbeiten schon seit Monaten laufen und der Starttermin bereits für diesen Herbst angesetzt ist, tut sich die Frage auf, ob diese Deadline überhaupt eingehalten werden kann oder ob die neue Staffel ins Frühjahr 2024 rückt. Zumal nach dem abgeschlossenen Dreh ja bestimmt auch noch intensive Schneidearbeit ansteht ...

Neue Staffel doch schon halb fertig? Das könnte hinter Markus Brandls „Bergretter“-Botschaft stecken

Wie die neue deutsche Filmgesellschaft (ndF), die sowohl „Die Bergretter“ als auch „Der Bergdoktor“ produziert, kürzlich gegenüber IPPEN.MEDIA erklärte, werden die neuen Abenteuer von Martin Gruber in Blöcken gefilmt. In jedem Drehblock entstehen demnach mehrere Folgen und sofern bei den „Bergrettern“ in ähnlicher Weise gearbeitet wird, ist Markus Brandls Botschaft zufolge wohl der erste von zwei Blöcken fertiggestellt – was in Anbetracht der Staffelpremiere in wenigen Monaten um einiges realistischer und erfreulicher klingt.

Da es bislang noch keine Ankündigung des ZDF zu einer Verschiebung der neuen „Bergretter“-Staffel gegeben hat, liegt es nahe, dass Markus Brandl mit „Folge“ also einfach die falsche Formulierung gewählt hat und stattdessen von einem „Drehblock“ die Rede war. Mit neuen Folgen können die Fans deshalb glücklicherweise wohl nach wie vor diesen Herbst rechnen.

Am Ende von Staffel 13 trennten sich Markus und Katharina (Luise Bähr, 44) und während viele Fans noch immer auf ein Liebescomeback der beiden hoffen, deutete Sebastian Ströbel an, dass seine „Bergretter“-Rolle bisexuell sein könnte. Verwendete Quellen: Instagram.com