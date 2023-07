„Auferstehung bei Florian Silbereisen“: Nino de Angelo stinksauer über falsche Todesanzeige

Nino de Angelo ist fassungslos: Im Netz kursieren gefälschte Bilder seiner eigenen Beerdigung. Bei Instagram schafft der Schlagerstar nun Klarheit – mit deutlichen Worten!

Wertach – „Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben“, kommentierte einst schon US-Schriftsteller Mark Twain (1835–1910) einen Zeitungsartikel, der Anfang des 20. Jahrhunderts vermeldete, er liege im Sterben. Doch falsche Todesmeldungen sind auch heute noch ein Thema, wie jüngst Schlagerstar Nino de Angelo (59) am eigenen Leib erfahren musste.

Nino de Angelo postet eigene Todesanzeige und spottet über „Auferstehung bei Silbereisen“

Auf YouTube kursiert seit rund einem Monat ein Clip mit dem Titel „Nino de Angelo (†60) ist tot! Die Beisetzung findet auf dem Karlsruhe in Baden-Württemberg“. Schon die Fehler in der Beschreibung zeigen: Hierbei handelt es sich um einen Fake. Abgesehen vom schlechten Deutsch in der Beschreibung stimmt auch das Alter des Schlagerstars nicht. Der Deutsch-Italiener ist 59 Jahre alt, wird erst am 18. Dezember 60. Besonders dreist: Auf dem Vorschaubild des Videos sind gefälschte Bilder der Beerdigung zu sehen.

Nino de Angelo selbst hat für derart geschmacklose Fakes nur eine Mischung aus Spott und Wut übrig: „Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian Silbereisen live übertragen“, spottet der „Jenseits von Eden“-Interpret bei Instagram und bezieht sich damit wohl auf den am 1. Juli in Kitzbühel stattfindenden „Schlagerbooom“ (Das Erste; ab 20.15 Uhr). Dort singen zwar möglicherweise Michelle (51) und Eric Philippi (26) ihr erstes Liebesduett als Paar, der quicklebendige Nino de Angelo steht allerdings nicht auf der Gästeliste.

Wegen Fake-Video über Nino de Angelos Tod: Schlagerfans zeigen sich betroffen

Dass jemand ein derart makaberes Video ins Netz stellt, ärgert den Schlagerstar zutiefst: „Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile?“, fragt der 59-Jährige und stößt bei seinen gut 42.000 Followern auf viel Verständnis: „Finde ich nicht gut, so etwas postet man nicht“ oder „War echt kurz geschockt. Was ist mit der Menschheit nur los, so einen Schwachsinn zu posten?“, ist in den Kommentaren des Posts zu lesen.

Falsche Todesmeldungen sind im Schlager leider keine Seltenheit: Auch Thomas Anders (60) oder Peter Kraus (84) hatten schon mit entsprechenden Falschberichten zu kämpfen. Dem 59-Jährigen geht es aktuell gut, obwohl er sich zuletzt in die Hände eines Fachmanns begab: Nino de Angelo stattete jüngst Schönheitschirurg Dr. Mang (73) einen Besuch ab. Verwendete Quellen: instagram.com/ninothevoicedeangelo, youtube.com, swp.de