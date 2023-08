Darum trank Kerstin Ott immer vor ihren Auftritten eine halbe Flasche Vodka

Von: Diane Kofer

Teilen

Kerstin Ott wurde mit „Die immer lacht“ berühmt. Auf die Bühne konnte die Sängerin früher aber nur alkoholisiert. Sie trank eine halbe Flasche Vodka.

Berlin – Als Sängerin und Entertainerin stehen Auftritte vor vielen Menschen für Kerstin Ott (41) an der Tagesordnung. Seit sie mit „Die immer lacht“ den Durchbruch geschafft hat, gehört sie bei vielen Events und Schlager-Shows zur Stammbesetzung und heizt dem Publikum richtig ein. Doch obwohl es für ihre Fans so selbstverständlich ist, dass die Musikerin auf der Bühne zur guten Laune und zum Mitsingen und Tanzen animiert, fällt es der gebürtigen Berlinerin gar nicht so leicht, aus sich herauszukommen. Früher hat sie vor Auftritten deswegen zum Alkohol gegriffen.

Alkohol-Beichte: Kerstin Ott kämpfte mit Vodka-Konsum gegen Lampenfieber

Anfang des Jahres hatte sich Kerstin Ott eine Pause gegönnt – nach der Auszeit ist sie aber wieder zurück: Nicht nur zurück im Studio, sondern auch zurück im TV. Die 41-Jährige stattete der NDR-Talkshow einen Besuch ab und sprach dort unter anderem über den Start ihrer Karriere. Damals sei es ihr alles andere als leicht gefallen, auf der Bühne zu performen. Der Grund: Sie hatte extrem mit Lampenfieber zu kämpfen.

Die schönsten Momente der „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Als Maßnahme gegen die Angst sah Kerstin Ott nur eine Option: Alkohol. Vor manchen Auftritten habe sie eine halbe Flasche Vodka getrunken. „Damals hatte ich so ein Lampenfieber, da hat der Vodka schon geholfen“, beichtete sie. Mittlerweile braucht sie den Alkohol aber nicht mehr, um auf die Bühne zu gehen. „Das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Früher hatte ich nur kurze Auftritte, heute sind es bis zu zwei Stunden, da kann man vorher keine halbe Flasche Vodka trinken. Ich würde das heute auch nicht mehr schaffen“, stellte Kerstin klar.

Kommende Auftritte von Kerstin Ott Kerstin Ott geht von 16. November 2023 bis 9. März 2024 nicht nur auf große Tour und besucht Städte wie Leipzig, Nürnberg, Erfurt, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Regensburg und Magdeburg – sie ist in diesem Jahr auch noch im Rahmen der Schlagernacht zu sehen. Am 15. September 2023 startet das Schlager-Spektakel in Hamm. Es folgen unter anderem: Essen, Osnabrück, Bad Salzuflen und Bremen.

Gesunde Zukunft: Kerstin Ott hat ihr Leben radikal umgestellt

Wenn sie heute aufgeregt ist, hat die Musikerin einen anderen Weg, damit umzugehen. Sie spricht ihre Angst einfach offen vor den Fans an. Die Frau von Karolina Köppen verzichtet mittlerweile aber nicht nur auf Alkohol – sie hat vor einiger Zeit auch dem Rauchen abgeschworen. „Ich habe 30 Jahre geraucht und ich bin stolz, dass das erledigt ist. Ich habe das ja schon öfter versucht“, hielt sie in der Talkshow fest. Auch ihre Ernährung hat sie umgestellt.

Sängerin Kerstin Ott litt unter starkem Lampenfieber und trank deswegen früher regelmäßig eine halbe Flasche Vodka vor Auftritten. © Imago/ Future Image/ Screenshot: NDR Talkshow (Fotomontage)

In der Sendung hatte die Songwriterin ihr Lampenfieber offenbar total im Griff – denn sie plauderte nicht nur über ihren neuen Lebensstil, sondern packte auch ein paar intime Details aus: So verriet Kerstin Ott zum Beispiel, dass sie ihren ersten Kuss ziemlich ekelhaft fand. Verwendete Quellen: NDR-Talkshow