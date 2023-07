Auge blau und zugeschwollen: Kim Gloss hatte Unfall im Fitnessstudio

Zwischenfall mit Langhantel

Kim Gloss lässt ihre Fans im Netz gerne an ihrem Alltag teilhaben. Jetzt jagt die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren Followern aber einen gehörigen Schrecken ein, denn sie hat ein blaues Auge.

Berlin – Eigentlich hatte sich Kim Gloss (30) riesig auf diese Woche gefreut, denn ihre zweite Tochter Golda (1) feiert am 18. Juli ihren ersten Geburtstag. Doch kurz vor dem großen Tag ihres Nachwuchses hatte die Sängerin einen Unfall im Fitnessstudio: Eine Langhantel fiel der Berlinerin ins Gesicht. Mit blauem und zugeschwollenem Auge meldet sich die 30-Jährige nun bei ihren Fans.

Kim Gloss mit blauem Auge: Im Fitnessstudio fiel eine Langhantel auf ihr Gesicht

Vor wenigen Monaten präsentierte Kim Gloss stolz ihren After-Baby-Body, für den sie fleißig im Fitnessstudio trainiert hat. Auch am Montag absolvierte sie wieder ein Work-out, bei dem sich ein schmerzhafter Zwischenfall ereignete. „Ich lag auf dem Boden und hatte gerade eine Pause von meiner Übung. In der Nähe meines Kopfes war dieser Turm, in dem diese Langhanteln eingehakt sind. Während meiner Pause, als ich da lag, hat jemand hinter mir eine Langhantel von ganz oben herunterholen wollen“, schildert die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story die Situation. Plötzlich kippte die Langhantel herunter – und fiel auf Kims Gesicht und Schläfe.

Kim Gloss selbst kann sich an den Schreckmoment kaum noch erinnern. Sie weiß nur, dass um sie herum plötzlich ein Tumult ausgebrochen sei. „Der Krankenwagen kam natürlich und hat mich mitgenommen ins Krankenhaus. Es wurde direkt ein CT gemacht. Ich war auch wirklich gestern zwölf Stunden da und ich durfte dann Gott sei Dank nach Hause. Es ist kein Jochbeinbruch, das hätte man sonst operieren müssen“, berichtet die 30-Jährige. Auch der Verdacht auf eine kleine Hirnblutung konnte durch ein zweites CT ausgeschlossen werden.

„Jetzt ist mir das Optische so egal“: Kim Gloss ist sich Schwere ihres Unfalls bewusst

Beim ersten Blick in den Spiegel hätte sich Kim Gloss angesichts des riesigen blauen Auges natürlich erschrocken, doch mittlerweile fokussiere sie sich alles voran auf das Positive. „Jetzt ist mir das Optische so egal, weil ich verstanden habe, wie ernst das eigentlich war. Es war echt eine extreme Wucht, es war ein hohes Gewicht“, zeigt sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin erleichtert.

Direkt nach dem Vorfall litt Kim Gloss unter schweren Kopfschmerzen und Übelkeit, doch nach einer extragroßen Portion Schlaf gehe es ihr den Umständen entsprechend gut. Nun will sie sich ganz auf den Geburtstag ihrer Tochter konzentrieren. Vielleicht können sich ihre Follower auch auf einige Schnappschüsse von der Party freuen, denn in der Vergangenheit hat Kim Gloss bereits einige Mutter-Tochter-Aufnahmen geteilt.

