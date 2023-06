Auge zugeschwollen, Nase nicht verheilt: Erstes Foto von Helene Fischer nach Unfall aufgetaucht

Von: Lisa Klugmayer

Wenn die Schlagerqueen selbst zum Fan wird: als Weltstar Beyoncé in Berlin haltmacht, sitzt auch Helene Fischer im Publikum. Dabei sieht man ihr die Folgen ihres Trapezunfalls noch deutlich an.

Berlin – Helene Fischer (38) ist für ihre spektakuläre Akrobatik-Show bekannt. Doch bei ihrem Konzert am 18. Juni in Hannover hat sich die Schlager-Queen die Nase blutig geschlagen und das Konzert musste abgebrochen werden. Jetzt wurde sie nach ihrem Unfall erstmal öffentlich gesehen – mit Pflaster auf der Nase und einer Weinschorle in der Hand.

Nach Horrorunfall: Helene Fischer genießt Auszeit beim Beyoncé-Konzert

Als Helene Fischer ihren Hit „Wunden“ performt, passiert es. Sie steht am Trapez und lässt sich fallen. Doch bevor Thomas sie auffangen kann, kracht sie mit ihrem Gesicht gegen die Trapezstange. Das Blut rinnt aus der Nase und innerhalb von wenigen Sekunden steht Helene Fischer blutverschmiert auf der Bühne. Das Konzert muss abgebrochen werden.

Ihr gehe es gut, wie Helene Fischer einen Tag danach verriet. Bis Ende August gönnt sie sich erstmal eine Pause. Auf dem Beyoncé-Konzert in Berlin (24. Juni) wurde sie jetzt zum ersten Mal nach ihrem Unfall öffentlich gesehen. Im VIP-Bereich ihres Tournee-Veranstalters Live Nation verfolgte die Schlagerqueen das Konzert. Doch in ihrem Gesicht sind die Folgen ihres Unfalls noch immer sichtbar.

Welche Konzerte stehen auf der „Rausch“-Tour noch an? Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Auge zugeschwollen, Nase nicht verheilt: Erstes Foto von Helene Fischer nach Unfall

Mit ihrem Mann Thomas Seitel (38) sitzt Helene Fischer in der letzten Reihe des VIP-Bereichs. Sie wirkt entspannt, verfolgt die Mega-Show von Beyoncé gespannt. In der Hand hält die Schlagerqueen eine Weißwein-Schorle, wie bild.de wissen will. Doch was jeder sehen kann: Helene Fischers Gesicht ist auch knapp zwei Wochen nach ihrem Horrorunfall geschwollen und auf ihrer Nase klebt ein beigefarbenes Pflaster. Die Wunden sind wohl noch nicht verheilt.

Während Helene Fischer ihre Konzert-Pause nutzt, um Kraft zu tanken, gibt es für alle Fans in Hannover schlechte Nachrichten. Denn für das abgebrochene Helene-Fischer-Konzert wird es keinen Ersatztermin geben, was ihre Fans jetzt so richtig sauer macht. Verwendete Quellen: bild.de