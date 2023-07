König Charles total verärgert: Prinz William vertreibt ihn aus geliebtem Landhaus

Von: Susanne Kröber

Teilen

Seine Ferien muss König Charles III. in Zukunft woanders verbringen – oder wie andere Touristen für den Urlaub im Llwynywermod-Cottage in Wales bezahlen.

Myddfai – Muss König Charles III. (74) jetzt unter die Touristen gehen? Bisher verbrachte der Monarch jeden Sommer ein bis zwei Wochen im Anwesen Llwynywermod im kleinen walisischen Dorf Myddfai. Das Cottage ist seit 2007 Eigentum des Herzogtums Cornwall, als damaliger Prince of Wales hatte Charles lange nach einem Domizil in Wales gesucht – und war für umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro (1,2 Millionen Pfund) in der Nähe des Brecon Beacons National Parks fündig geworden.

Llwynywermod-Cottage wird zur Ferienunterkunft – König Charles muss Miete zahlen

Seitdem wurde Llwynywermod-Cottage liebevoll restauriert und eingerichtet. Die Innenräume gestaltete laut Mail on Sunday Annabell Elliot (74), die jüngere Schwester von Königin Camilla (76). Dabei legte die Royal Family viel Wert auf Details, unter anderem wurden maßgeschneiderte Teppiche verlegt, die auf einem walisischen Design aus dem 18. Jahrhundert basieren. Doch jetzt sollen König Charles und Camilla ihre Habseligkeiten packen und das Anwesen vollständig räumen.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Der Hintergrund: Durch den Tod von Queen Elizabeth II. († 96) am 8. September 2022 wurde Charles König und Prinz William (41) stieg zum Thronfolger und neuem Prince of Wales auf. Demzufolge ging auch Llwynywermod-Cottage in seinen Besitz über. William möchte nun den Tourismus in der Region stärken, ab Oktober wird das walisische Anwesen deshalb zur Ferienunterkunft. Für eine Woche im Hauptgebäude, das über drei Schlafzimmer verfügt, muss man 2400 Pfund hinblättern (rund 2800 Euro) – auch König Charles.

Der König war ziemlich verärgert, aber das ist der Deal. Das bedeutet, dass er zwar weiterhin dort hin kann, aber er wird Miete an das Herzogtum zahlen und die restliche Zeit wird es [das Cottage] vermietet.

„Tut natürlich weh“: König Charles muss seine Habseligkeiten aus dem walisischen Cottage räumen

Finanziell dürfte die von Prinz William veranlasste Änderung kein Problem für König Charles sein, viel schwerer wird es für den Monarchen vermutlich auf emotionaler Ebene, Llwynywermod-Cottage anderen Touristen zu überlassen. Nach dem Tod seines Vaters Prinz Philip († 99) am 9. April 2021 hatte sich Charles einige Tage lang in sein geliebtes Landhaus in Wales zurückgezogen, seine Urlaube dort sind ihm heilig.

Wenn König Charles zukünftig im Llwynywermod-Cottage (links) Urlaub machen möchte, muss er wie jeder andere auch Miete zahlen. (Fotomontage) © Instagram/IMAGO/i Images

„Die Ferienwohnung wurde neu eingerichtet, aber alles Hab und Gut des Königs muss raus. Ganz so konsequent hätte man es wohl nicht machen müssen“, berichtet ein Palastmitarbeiter gegenüber Bild. „All die Arbeit, die Charles in das Landhaus gesteckt hat, ist damit umsonst gewesen. Er akzeptiert die Entscheidung, aber so was tut natürlich weh.“ Nicht die einzige Immobilie, von der sich König Charles verabschieden muss. Obwohl er seinen Hauptwohnsitz eigentlich nicht in den Buckingham-Palast verlegen wollte, bestätigen Charles und Camilla jetzt doch ihren Auszug aus Clarence-House. Verwendete Quellen: bild.de, dailymail.co.uk