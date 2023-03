Ausgerechnet während Deutschlandbesuch: enger Freund von Camilla stirbt unerwartet

Von: Susanne Kröber

Teilen

Der Staatsbesuch von König Charles und Camilla wird von einem traurigen Ereignis überschattet. Der britische TV-Star Paul O‘Grady verstarb mit 67 Jahren.

Berlin – Kurz bevor Königsgemahlin Camilla (75) mit König Charles III. (74) am 29. März zu ihrer Auslandsreise nach Berlin, Brandenburg und Hamburg aufbrach, ereilten sie traurige Nachrichten. Ihr enger Freund, der britische Fernsehmoderator, Schauspieler und Komiker Paul O’Grady, verstarb im Alter von 67 Jahren „unerwartet, aber friedlich“, wie sein Ehemann, der ehemalige Balletttänzer André Portasio, in einem offiziellen Statement mitteilte.

Erneuter Schicksalsschlag für Camilla – Königsgemahlin „zutiefst traurig“ über Tod ihres Freundes

Bekannt wurde Paul O’Grady in den Neunzigerjahren als Dragqueen Lily Savage, es folgten diverse TV-Formate, darunter die Spielshow „Blankety Blank“ und die Sendung „For The Love of Dogs“. Die gemeinsame Liebe zu Hunden führte O’Grady auch mit Camilla zusammen. Als Schirmherrin der Auffangstation „Battersea Dogs & Cats Home“ hatte die Ehefrau von König Charles 2022 einen Gastauftritt in O’Gradys Show.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Der offizielle Twitter-Account der königlichen Familie würdigte O‘Grady und veröffentlichte ein Bild von Camilla mit dem Fernsehstar. „Zutiefst traurig, vom Tod von Paul O‘Grady zu hören, der eng mit Ihrer Majestät bei der Unterstützung von @Battersea_ zusammengearbeitet und für viel Gelächter und viele schwanzwedelnde Erinnerungen gesorgt hat“, so der Twitter-Post. Für Camilla ist es bereits der zweite Schicksalsschlag innerhalb kürzester Zeit, Anfang März verstarb ihr Schwager Simon Elliot mit 82 Jahren, mit dem ihre Schwester Annabel (74) über 50 Jahre lang verheiratet gewesen war.

„Camilla ist eine wirklich lustige Frau“: So schwärmte Paul O‘Grady von König Charles‘ Frau

Auf ihrer dreitägigen Deutschlandreise wird Camilla kaum Zeit zum Trauern haben, den der Terminkalender ist randvoll gepackt. Auf die Unterstützung von König Charles kann Camilla dabei aber in jedem Fall zählen. Wie nah sich Camilla und Paul O‘Grady standen, zeigt ein Kommentar des Moderators vom Dezember 2022. „Camilla ist eine wirklich lustige Frau – mit ihr kann man Spaß haben und hat nicht das Gefühl, bei einer offiziellen Zeremonie dabei zu sein“, so O‘Grady laut Daily Mail. „Ich bekomme auch immer eine dicke Umarmung und einen Kuss von ihr, was immer alle schockiert.“

Während vor dem Brandenburger Tor in Berlin der rote Teppich für Charles und Camilla ausgerollt wird, trauert die Königsgemahlin um ihren guten Freund Paul O’Grady (links). (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Stuart Wilson/Michael Kappeler

Ihre Trauer wird man Camilla – ganz Medienprofi – beim Staatsbesuch in Deutschland nicht anmerken. Zu viel steht auf dem Spiel, wenn sie und König Charles sich der Welt als volksnahe Royals präsentieren wollen. Sollte man dem königlichen Paar tatsächlich näherkommen, lohnt sich ein Crashkurs in Sachen Hofetikette – das müssen Sie beachten, wenn Ihnen König Charles und Camilla über den Weg laufen. Verwendete Quellen: thesund.co.uk, dailymail.co.uk, twitter.com