Bergretter-Star Maxi Warwel verrät den Grund für ihren plötzlichen Ausstieg

Von: Lukas Einkammerer

In der ersten Folge der neuen „Bergretter“-Staffel mussten sich Fans von Maxi Warwel verabschieden. Nun verrät die Schauspielerin, warum sie bei der ZDF-Serie ausgestiegen ist.

Ramsau – Nach dem Ende der letzten „Bergdoktor“-Staffel kommen Fans von Heimatserien beim ZDF nach wie vor voll auf ihre Kosten. Denn seit dem 2. März zeigt der Sender mit Sitz in Mainz wöchentliche neue Folgen von „Die Bergretter“ – und lädt Zuschauer in die idyllische Gebirgslandschaft rund um die Ortschaft Ramsau ein. Gleich in der Premierenepisode „Um jeden Preis“ musste das Publikum mit Maxi Warwel (40) jedoch von einem bekannten Gesicht Abschied nehmen.

Serientod im Staffelkaiuftakt: Maxi Warwel verabschiedet sich von „Die Bergretter“

Sechs Jahre lang war Maxi Warwel als Hauptkommissarin Jessika Pollath festes Bestandteil der „Bergretter“-Familie, doch gleich mit dem Auftakt der 14. Staffel nahm ihre Zeit in dem beliebten ZDF-Format ein jähes Ende. Bei einer waghalsigen Rettungsaktion an einem Berghang stürzte die Freundin von Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) in die Tiefe. Die treuen Fans von „Die Bergretter“ sind entsetzt über diesen unerwarteten Serientod – zu allem Überfluss verabschiedete sich auch ihr Serienfreund eine Woche später aus Ramsau.

„Ich bin voller Dankbarkeit, aber ich bin auch sehr, sehr, sehr traurig“, erklärte Maxi Warwel nach der Ausstrahlung ihres „Bergretter“-Abschieds auf Instagram, „Trotzdem war es Zeit, weiterzuziehen.“ Einen solchen Klippensturz zu überleben scheint unwahrscheinlich – dem sind sich auch ihre Kollegen in Ramsau bewusst – ganz schließen will sie die Tür für ihre Figur aber noch nicht: „Und wer weiß, vielleicht taucht Jessi ja irgendwann wieder auf?“

„Mehr Zeit bei meiner Familie“: Maxi Warwel verlässt ZDF-Hit „Die Bergretter“

Gegenüber bunte.de spricht Maxi Warwel über ihren emotionalen Abschied aus Ramsau. „Die Entscheidung, bei den Bergrettern auszusteigen, ist mir alles andere als leicht gefallen. Ich bin voller Dankbarkeit für fünf intensive, besondere Jahre mit Erfahrungen, die nur die wenigsten Menschen machen dürfen“, erklärt die „Forsthaus Falkenau“-Darstellerin. Als Jessika Pollath hat sie unzählige neue Fans gewonnen – doch nun zieht sie weiter: „Es ist Zeit, neue Wege zu beschreiten. Und ich freue mich sehr auf spannende Projekte und mehr Zeit in Berlin bei meiner Familie.“

Von 2017 bis 2023 stand Maxi Warwel als Jessika Pollath bei „Die Bergretter" vor der Kamera.

An die mutige Hauptkommissarin Jessika Pollath werden sich „Bergretter“-Fans bestimmt noch lange erinnern – und wer weiß, vielleicht kehrt sie ja tatsächlich eines Tages nach Ramsau zurück. Indessen verriet Ines Lutz, warum sie als Anne bei „Der Bergdoktor“ ausgestiegen ist. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Die Bergretter/Folge vom 2. März 2023, Instagram/maxi_warwel, bunte.de