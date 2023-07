„Austrophil“: Barbara Schöneberger hat eine Schwäche für Österreicher

Von: Florian Schwartz

Teilen

Matze Knop verrät im Podcast mit Barbara Schöneberger Details zu seinem Kochbuch. Dabei findet die Moderatorin nicht nur die österreichische Küche besonders lecker.

Berlin – In der neuesten Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ hat Barbara Schöneberger (49) den Komiker Matze Knop (48) zu Gast. Der verrät, wie er mit seinem Kochbuch „Kochen mit zwei linken Händen“ selbst die hartnäckigsten Kochmuffel an den Herd bringt. Als die beiden auf österreichische Rezepte zu sprechen kommen, überrascht die Moderatorin mit einem Geständnis.

Barbara Schöneberger: Bei Zwetschgenknödel, Kaiserschmarrn und Pfannkuchen wird sie hellhörig

Beim Schreiben seines Kochbuchs hatte Matze Knop Unterstützung von seiner Mama. „Da sind die Gerichte meiner Kindheit drin“, erklärt der 48-Jährige. Als Knop Zwetschgenknödel, Kaiserschmarrn und Pfannkuchen im österreichischen Dialekt aufzählt, wird Schöneberger hellhörig. „Bist du halb österreichisch, oder was? Ist deine Mutter Österreicherin?“, fragt die TV-Blondine neugierig im österreichischen Dialekt.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Knop offenbart, dass seine Vorfahren ursprünglich aus Sudetendeutschland vertrieben worden waren. Ein Teil wäre nach Westfalen, der andere Teil wäre nach Bayern geflüchtet. Allerdings hätte seine Uroma zwischendurch „Nationalität Österreich-Ungarn“ bekommen. Zutiefst neidisch lenkt Schöneberger ein.

Für ihren ersten Live-Podcast nutzte Barbara Schöneberger einen Spickzettel Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ kann regelmäßig mit hochkarätigen Gästen aufwarten. Auch eine Live-Ausgabe des Formats gab es bereits – bei der die Moderatorin mit Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Sänger Sasha (51) auf der Bühne plauderte. Um sich bei ihrem Auftritt ein wenig unter die Arme zu greifen, nutzte Barbara Schöneberger für ihren Live-Podcast einen Spickzettel.

Barbara Schöneberger wünscht sich einen Österreicher

„Ich finde, ein Österreicher in der Familie, das wär so schön“, erklärt Barbara Schöneberger. Weiter schwärmt sie: „Ich bin so austrophil. Ich flippe aus, wenn einer mit mir im Wiener Dialekt spricht und dann vielleicht noch sagt: ‚Magst an Sommer-Spritzer?‘ Und damit mein ich jetzt ein Getränk. Dann bin ich sofort dabei.“

Barbara Schöneberger gesteht in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“: Die Moderatorin hat eine Schwäche für Österreicher. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Future Image

Als Comedian und Dialekt-Experte stellt sich Matze Knop unmittelbar auf Barbara Schönebergers Vorliebe für Österreicher ein. „Das ist Leiwand“, reagiert der Autor und bringt noch ein paar Phrasen im derbsten Wiener Dialekt zu Gehör. „Diese Dialekte, das ist einfach was Tolles“, beglückwünscht Schöneberger ihren Talk-Gast zu seinem verbalen Imitationen-Talent.

Trotz Vorliebe für Österreicher gibt es einen Mann, von dem Barbara Schöneberger in noch höheren Tönen schwärmt: ihren Ehemann. Und der erhielt jetzt eine besonders süße Liebeserklärung von seiner Frau. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 244