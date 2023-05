Auszieh-Panne bei „Let‘s Dance“-Star Christian Polanc „Passiert mir sonst nicht“

Von: Lisa Klugmayer

Pure Emotionen und ganz viele Tränen: Die neunte „Let‘s Dance“-Folge hatte es in sich. Der Freestyle von Sharon Battiste und Christian Polanc war dabei nicht ganz fehlerfrei.

Köln – Die neunte „Let‘s Dance“-Folge war die wohl emotionalste der Staffel, denn das Motto war „Magic Moments“. Doch bei Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) und Profitänzer Christian Polanc (44) lief nicht alles nach Plan. Als Motsi Mabuse (42) den Fehler kritisierte, nahm der „Let‘s Dance“-Profi die Schuld auf sich.

„Let‘s Dance”: Sharon Battiste kämpft nach Auftritt mit den Tränen

„Mein ‚Magic Moment‘ ist, dass ich den Kampf gegen meine Krankheit gewonnen habe, den kreisrunden Haarausfall“, so Sharon Battiste vor ihrem Auftritt. „Ich bin stolz auf mich, aber der Weg war nicht der leichteste. Diese kahlen Stellen, die man findet, haben in mir jeden Tag Panik ausgelöst“, erinnert sie sich mit Tränen in den Augen.

Wenig später zauberten Sharon und Christian einen Freestyle aus Contemporary, Rumba, Tango Argentino, Paso Doble und Jive zu „Cant’ Help Falling in Love“ von Elvis Presley aufs Tanzparkett. Nach ihrer Performance kamen Sharon sofort die Tränen. Doch bei all den Emotionen schlichen sich auch einige Fehler bei den beiden ein, wie „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse kritisierte. Christian nimmt die Schuld auf sich und kontert mit einem schlüpfrigen Spruch.

Auszieh-Panne bei „Let‘s Dance“-Star Christian Polanc: „Passiert mir sonst nicht“

„Man sieht, dass jede Geschichte Menschen bewegt. Ich bin mir 100 Prozent sicher, dass auch die Geschichte einen Menschen inspiriert“, so Motsi Mabuse. Doch tänzerisch war der Freestyle von Sharon und Christian nicht ganz sauber. „Der Paso Doble und die Drehungen wurden komplett vertanzt“, kritisiert sie.

Doch „Let‘s Dance“-Profi Christian Polanc unterbricht die Jurorin hier gleich und nimmt die Schuld auf sich: „Da muss ich mich entschuldigen. Ich war zu blöd, das Kleid auszuziehen“. Motsi Mabuse muss schmunzeln und antwortet: „Kann passieren. Männer vergessen die Kleider auszuziehen …“. „Passiert mir sonst nicht so oft“, schießt Christian gleich zurück. Bei diesem schlüpfrigen Konter müssen dann alle drei Juroren lachen.

Leider musste sich Sharon dann wenig später verabschieden. Die Ex-Bachelorette hat die wenigsten Zuschaueranrufe bekommen und darf nächste Woche nicht mehr mittanzen. Anna Ermakova hingegen begeisterte die „Let‘s Dance“-Jury und die Zuschauer erneut. Die Tochter von Boris Becker soll für ihre Teilnahme die höchste Gage der Staffel kassieren. Verwendete Quellen: RTL/Let‘s Dance – Folge 9 vom 28. April 2023