Ex-Bachelor-Kandidatin lässt alle Hüllen fallen - und verrät intimes Bett-Geheimnis

Die schwangere Denise Kappes zeigt sich auf Instagram offenherzig und nutzt die Gelegenheit für ein Statement, das ihr auf dem Herzen liegt. Ihre Fans freuen sich.

Ganz schön heiß: Das gilt nicht nur im übertragenen Sinne für ein Foto von Denise Kappes (27), das die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin auf Instagram mit der Welt teilte. Dieses zeigt die Schwangere, die sich jüngst emotional von ihrem prominenten Ehemann getrennt hatte, im Bett liegend. Lediglich eine Bettdecke schützt vor noch intimeren Einblicken.

Im zum Foto gehörenden Text versichert Kappes, dass sie unter der Decke tatsächlich überhaupt nichts anhabe. Dies wolle sie zum Anlass nehmen, um ein generelles Statement zum Thema „Nackheit in der Schwangerschaft“ zu setzen.

Denise Kappes mit klarem Statement

„Oh mein Gott! Sie ist nackt! Ja Leute, bei gefühlten 33 Grad in der Bude, darf man auch nackt schlafen. Ich denke, hiermit setze ich ganz klar mein Statement über Nacktheit in der Schwangerschaft“, stellt Kappés klar.

"Nicht jeder muss mich mögen. Es reicht, wenn es die Richtigen tun", so die Influencerin weiter. Wer etwas dagegen habe, dass sich Personen in ihrer eigenen Wohnung nackt aufhielten und weshalb man dies nur bei hochsommerlichen Temperaturen „dürfe“, geht aus ihrem Post leider nicht hervor.

Bei den meisten ihrer Fans kommt das Statement jedenfalls gut an, sie schmelzen dahin und loben Kappes für ihre offene Art. So heißt es von einem Fan: „Schönes Bild, tolles Tattoo an der Brust. Du musst dich für nichts schämen oder entschuldigen.“

Ohnehin werden die Fans der werdenden Mutter in letzter Zeit mit viel freier Haut ihres Idols verwöhnt. So zeigt ein weiteres Foto die schwangere Kappes auf einem aufblasbaren Bambi reitend im Pool. Die Trennung scheint sie augenscheinlich gut überstanden zu haben, Bambi und Kappes strahlen um die Wette.

