Ex-Bachelor-Siegerin hat mysteriöse Krankheit - Ärzte können ihr nicht helfen

Von: Anna Lorenz

Ex-Bachelor-Gewinnerin Francesca Morgese (23) aus der Schweiz erzählt auf Instagram von ihrem beunruhigenden Gesundheitszustand. Die Ärzte wissen nicht weiter, jetzt trifft die Influencerin eine Entscheidung.

„Ich bin traumatisiert“, stellt Francesca Morgese, die Ex-Bachelor-Siegerin aus der Schweiz, auf Instagram fest. In dem, mehr als 50 Storys umspannenden Einblick erzählt sie ihren Fans die Leidensgeschichte, die sie in den letzten Tagen erlebt hat.

Francesca Morgese auf Instagram: Alles begann in Dubai

Begonnen hat alles in Dubai, wo die Influencerin mit Freunden urlaubte. Eines Morgens - es war eine Wüstentour geplant - ging es der Schweizerin so schlecht, dass sie nicht nur den Ausflug absagte, sondern auch ihrem Freund, den sie anonym hält, beichtete: „Ich weiß nicht, wie ich so heimfliegen soll“. Übelkeit und Schwindel plagten die Influencerin. Ihr Partner überzeugte sie jedoch, zurück in die Schweiz zu fliegen, um dort in ein Krankenhaus zu gehen. Trotz starken, ca. zehnminütigen Anfällen von Übelkeit suchte die Ex-Bachlor-Gewinnerin dort am nächsten Tag ein geschäftliches Meeting auf. Gerade angekommen wurde ihr schwarz vor Augen, sie konnte auf einmal weder hören, noch sehen.

Influencerin aus der Schweiz: „Ich hab es richtig gespürt, dass etwas nicht stimmt“

Per Notfalltransport wurde Morgese in ein Schweizer Krankenhaus gebracht. Die Ärzte dort „haben mich nicht so richtig ernst genommen“, so die Influencerin, die mittlerweile an starken Kreislaufbeschwerden litt, auf Instagram. „Erst dachten sie, ich bin schwanger“. Als sich der Test wie vermutet als negativ herausstellte, wurde die Schweizerin an ein EKG angeschlossen, um eine Herzrhythmusstörung auszuschließen. Ergebnis: Erhöhter Puls, der aber auch von der Nervosität kommen könnte. Erst ein Bluttest brachte Gewissheit.

Ärzte in der Schweiz tappen im Dunkeln: Ein Virus oder ein Parasit?

Die Schweizer Ärzte stellten fest, dass alle Entzündungswerte bei der Ex-Bachelor-Siegerin erhöht waren und tippten darauf, dass die Influencerin sich in Dubai einen Virus oder Parasiten eingefangen habe. Sie verordneten Antibiotikum und etwas gegen die Übelkeit. Morgese ging mit dem Gefühl, eine Diagnose gefunden zu haben, abends in‘s Kino - und kippte wieder um. Ihr Freund war zur Stelle und kümmerte sich den ganzen Samstag lang um sie - wohlgemerkt an seinem Ehrentag! „Er hat seinen Geburtstag eigentlich verpasst“, erzählt die sichtlich dankbare Morgese auf Instagram.

Ex-Bachelor-Siegerin Morgese: Die Suche der Schweizerin geht weiter

Nachdem die Influencerin auf dem Weg zur Apotheke abermals ohnmächtig geworden war, erhielt sie ein homöopathisches Mittel gegen den Schwindel, das endlich etwas half, und suchte ihren Hausarzt auf. Dieser hielt nicht viel von der Dubai-Theorie und vermutete stattdessen eine Mittelohrentzündung oder einen Kristall im Ohr als Erklärung für die Gleichgewichtsprobleme.

Als aber trotz des Versuchs, sich auszukurieren, keine Besserung eintrat, rief die Schweizerin einen SOS-Arzt an, der sich sicher war, sie leide an einem Magen-Darm-Infekt. Die bis heute ungeklärte Ursache und die Ratlosigkeit der Ärzte machen Morgese sehr zu schaffen, wie sie auf Instagram verrät. Sie stelle das Ganze lustig dar, aber die andauernden Anfälle von Ohnmacht und Erstickungsgefühlen hätten ihr nachhaltig zugesetzt. „Ich bin traumatisiert“, so die Schweizerin, die mittlerweile unter Panikattacken leidet.

Ärzte sind uneinig: Influencerin geht mysteriöser Krankheit auf den Grund

„Ich habe für mich entscheiden: Egal was es ist, das wird schon wieder“, spricht die Influencerin aus der Schweiz sich Mut zu. Es gehe ihr mittlerweile schon besser, wofür sie sehr dankbar sei, aber sie werde sich in den kommenden Tagen im Unispital einem 48-stündigen Totalcheck unterziehen - für sich und ihre Sicherheit, wie sie ihren Followern auf Instagram mitteilt.

Corona jedenfalls sei bereits dreimal ausgeschlossen worden, so Morgese auf die Sorge ihrer Fans hin. Allerdings ist sie mit deren Reaktionen teils nicht glücklich. „Sorry, ich will Dir wirklich keine Angst machen, aber das klingt nach einem Hirntumor“, schreibt ihr ein User. Die Schweizerin ist von dieser, vermuteterweise via Google erstellten Ferndiagnose zu Recht nicht begeistert. „Jetzt sind sie alle renommierte Ärzte und haben mir eine Diagnose gestellt“, berichtet sie über das fragwürdige Feedback einiger ihrer Follower auf Instagram. Die „herzigen“ Kommentare vieler User freuen sie zwar, aber auf folgende Äußerung fehlen ihr dann doch die Worte: „Sorry, ich will wirklich nicht, dass du jetzt Angst hast oder dich angegriffen fühlst, aber du stirbst in drei Tagen.“

Zu hoffen bleibt, dass die Schweizerin bald wieder fit ist. Dass sie ihre Community auf Instagram über ihren Gesundheitszustand auf dem Laufenden hält, davon ist auszugehen. Auch bei Davina Geissen gab es jüngst einen Schreckmoment, der in einem Krankenhausaufenthalt endete.