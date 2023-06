Backstage-Geheimnis: Bei Schöneberger bekommen nur Stars einen Kaffee, Mitarbeiter nicht

Von: Elena Rothammer

Für ihren Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ begrüßte Barbara Schöneberger schon zahlreiche Gäste im Studio. Bei der Aufnahme herrschen aber wohl strenge Regeln bei der Kaffee-Ausgabe, wie Verona Pooth nun verriet.

Berlin - Mit ihren Gästen spricht Barbara Schöneberger (49) in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ über Gott und die Welt. In der neuesten Ausgabe war nun ihre Moderatoren-Kollegin Verona Pooth (55) zu Gast. Bei ihrem Besuch plauderte die Quasselstrippe jedoch ein Backstage-Geheimnis aus.

Verona Pooth verrät: In Barbara Schönebergers Podcast-Studio bekommen nur Stars einen Kaffee

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ redet die Gastgeberin selbst, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. So wetterte Barbara Schöneberger zuletzt erst über ihre Promi-Kollegen, die regelmäßig in Saint-Tropez urlauben. Im Gespräch mit Verona Pooth enthüllte dieses Mal aber die Ex von Dieter Bohlen (69), wie es bei Barbara Schöneberger backstage abläuft.

Eigentlich war Verona Pooth gerade mitten in einer Geschichte – doch unterbrach diese dann für eine pikante Zwischeninformation. „Oh, ich kriege einen Kaffee. Ich bin doch ein Star. Danke. Weil draußen stand nur für die Stars, der Kaffee“ plauderte die 55-Jährige unbedacht aus. Bei der Aufnahme im Studio wird also wohl mit zweierlei Maß gemessen – für die Promis gibt es Kaffee, für die Mitarbeiter und Co. nicht.

„Es war sensationell“: Verona Pooth schwärmt von ihrem Podcast-Besuch bei Barbara Schöneberger

Verona Pooth hat sich bei Barbara Schöneberger offenbar aber dennoch rundum wohlgefühlt. „Liebe Barbara, es war sensationell! Was haben wir gelacht! Wir haben uns um Kopf und Kragen geredet“; kommentierte sie einen Instagram-Beitrag, in dem die Podcastfolge beworben wurde.

Die beiden Frauen hatten allerhand zu besprechen. Doch auch vor Verona Pooth hatte Barbara Schöneberger einen ebenfalls gesprächigen Gast in ihrem Podcast: Sandra Maischberger verriet, dass kein Geringerer als Günther Jauch früher ihr Lehrer war. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 241