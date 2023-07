Bald bei Florian Silbereisen? Peter Klein will als Schlagerstar durchstarten

Nach Daniela Katzenberger

Der Noch-Ehemann von Iris Klein und Stiefvater von Daniela Katzenberger, Peter Klein, will nach dem Fremdgeh-Drama rund um Yvonne Woelke als Schlagerstar durchstarten. Am liebsten bei Florian Silbereisen.

Mallorca – Peter Klein (56) will auf die Bühnen dieser Welt. Aber nicht auf irgendeine, sondern auf die große Schlagerbühne von Florian Silbereisen (41). Der Maler und Lackierer möchte nach der Trennung von Iris Klein (56) und dem Affären-Drama mit Yvonne Woelke (41) als Schlagersänger durchstarten. Auf seinem Instagram-Profil zeigte der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) seinen 173.000 Followern (Stand: 18. Juli) bereits Einblicke in seine Gesangskünste.

Nach der Trennungsschlammschacht mit seiner Ex-Frau Iris Klein, die inzwischen einen neuen Partner namens „Mr.T“ an ihrer Seite hat, startet Peter Klein in ein neues Leben. Ab dem 25. Juli 2023 wird er beispielsweise an der Seite von Yvonne Woelke in der RTL-Sendung „Wettkampf in vier Wänden“ in der Primetime zu sehen sein, wo sich das Duo im Handwerkern mit anderen prominenten Teilnehmern messen lässt. Zudem möchte er seine musikalische Karriere auf Vordermann zu bringen.

Kurzer Rückblick: Nicht nur versuchte er sein Glück bereits als Sänger in der Castingshow „X-Factor“ im Jahr 2011, wo er allerdings in den Castings ausschied, auch mit seiner Noch-Ehefrau Iris Klein plante er eine Karriere als Schlagerstar. Doch zu einer großen Gesangskarriere als Schlager-Duo sollte es durch die Trennung mit Iris nicht mehr kommen.

„Wettkampf in 4 Wänden“: Neue Heimwerkershow im TV In dem neuen RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ dreht sich alles um die Fertigkeiten von Hobbyhandwerkern. Vier Teams sollen aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung machen – und kämpfen dabei um 50.000 Euro. Die neue Sendung wird ab 25. Juli bei RTL zu sehen sein. (Quelle: rtl.de)

„Das kann ich mir gut vorstellen“: Peter Klein will auf die Bühne von Florian Silbereisen

In einem Interview mit der Bild äußerte sich der 56-Jährige über sein Vorhaben, Schlagerstar zu werden: „Ja, es ist wahr. Ich stehe in Österreich im Studio und werde jetzt singen. Ich habe heute gleich zwei Songs im Pop-Schlager-Stil aufgenommen.“ Klein würde am liebsten in Florian Silbereisens Show auftreten: „Wenn meine Songs erscheinen, würde ich gern bei Florian Silbereisen auftreten. Das kann ich mir gut vorstellen.“

Der Mallorca-Auswanderer hofft, dass seine Songs noch im Sommer 2023 herauskommen. Ein Musikvideo sei auch in Planung und werde auf Mallorca gedreht. Falls es mit der Schlagerkarriere nichts wird, wünscht sich Peter Klein eine Teilnahme in der RTL-Show „Let‘s Dance“: „Ich bin zwar kein brillanter Tänzer, aber lernen kann man ja bekanntlich alles“.

Ob Florian Silbereisen den Wünschen des Schlageranwärters nachkommt, bleibt abzuwarten. Peter Kleins Stieftochter Daniela Katzenberger konnte es ihm mit einem Auftritt bei der Silbereisen-Show „Schlagerbooom“ schon vormachen. Allerdings wurde ihr Auftritt in den sozialen Netzwerken gnadenlos zerrissen. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/ peterklein_official

