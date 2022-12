Ballermann-Hit zensiert? „Layla“ wird bei RTL-Jahresrückblick mit Thomas Gottschalk nicht erwähnt

Von: Lukas Einkammerer

Thomas Gottschalk blickt bei „Menschen, Bilder, Emotionen“ auf 2022 zurück. Auch die meistverkauften Lieder des Jahres lässt der Moderator Revue passieren. Der umstrittene Song „Layla“ fehlt jedoch.

Hürth – Unter dem vielversprechenden Titel „Menschen, Bilder, Emotionen“ lädt RTL seit 1996 jährlich im Dezember zu einem facettenreichen Rückblick auf die vergangenen 12 Monate ein. Egal ob herzerwärmende Schicksale, politische Thematiken oder Interviews mit den großen Stars – das Format versucht, ein ganzes Jahr in wenigen Stunden so gut es geht abzudecken. Bislang führte Günther Jauch (66) das Publikum durch den bunten Abend, 2022 lösten Thomas Gottschalk (72) und Karl-Theodor zu Guttenberg (51) den TV-Veteranen ab – und dürften sich bei Fans des Ballermann-Hits „Layla“ direkt unbeliebt gemacht haben.

RTL-Jahresrückblick: Gottschalk und Guttenberg blicken auf 2022 zurück

Wer sich noch an Thomas Gottschalks „Wetten, dass …?“-Zeiten erinnert, weiß: Sendeschluss ist erst, wenn dem sympathischen Moderator mit der blonden Lockenpracht auch danach ist. „Menschen, Bilder, Emotionen“ war da keine Ausnahme, denn das TV-Spektakel mit der Fernseh-Ikone und dem ehemaligen Politiker dauerte beachtliche 195 Minuten. Vielleicht war es die kolossale Sendezeit, die viele Zuschauer abschreckte, denn Gottschalk und Guttenberg erlagen mit ihrem RTL-Format im Quotenduell der ARD und konnten deutlich weniger Zuschauer vor die Bildschirme locken, als sich das der Sender wohl erhofft hatte.

DJ Robin & Schürze landeten mit „Layla“ einen echten Mega-Hit. Doch im RTL-Jahresrückblick mit Thomas Gottschalk bleibt das umstrittene Stück unerwähnt. © dpa/Summerfield Records | Paul Pasytsch; dpa/Rolf Vennenbernd (Fotomontage)

Wie man es von einem etappenreichen Jahr wie 2022 erwarten würde, kamen vor allem politische Thematiken und berührende persönliche Geschichten während der Show zur Sprache, doch mit Stargästen wie Musik-Urgestein Marius-Müller Westernhagen (74) war auch unterhaltungsmäßig einiges geboten. Nach dem Auftritt des Düsseldorfer Rockers lag es an Thomas Gottschalk, die Musik-Hits des Jahres zu präsentieren – die per Video von der Tanzgruppe „Masaka Kids Africana“ aus Uganda tanzend begleitet wurden. Auf der Liste waren viele der diesjährigen Chartstürmer vertreten – unter anderem „As It Was“ von Harry Styles (28) und „Remedy“ von DSDS-Jurorin Leony (25) – von einem Stück fehlte aber jede Spur.

Das sind die Hits des Jahres 2022 „Layla“ - DJ Robin & Schürze „Heat Waves“ - Glass Animals „Beautiful Girl“ - Luciano „abcdefu“ - Gayle „Shivers“ - Ed Sheeran „As It Was“ - Harry Styles „Where Are You Now“ - Lost Frequencies & Calum Scott „Sehnsucht“ - Miksu / Macloud & t-low „Cold Heart“ - Elton John & Dua Lipa „Wildberry Lillet“ - Nina Chuba (Quelle: radioszene.de)

Thomas Gottschalk stellt im RTL die Songs des Jahres vor – „Layla“ fehlt komplett

Am selben Tag wie „Menschen, Bilder, Emotionen“ gaben die Offiziellen Deutschen Charts die Songs bekannt, die dieses Jahr am meisten verkauft wurden. Den Spitzenplatz erklomm, noch vor internationalen Stars wie Ed Sheeran, der umstrittene Ballermannkracher „Layla“ von DJ Robin & Schürze, der aus der Feder von Ikke Hüftgold (46) stammt und aufgrund des fragwürdigen Liedtextes in den vergangenen Monaten heftig kritisiert wurde. Anstatt die anstößigen Zeilen nicht einzuspielen oder abzuändern, verzichtete Thomas Gottschalk auf „Layla“ in seiner Anmoderation gänzlich und auch in dem eingespielten Medley wurde die Dance-Nummer ignoriert.

Ob es sich dabei um eine bewusste Zensur handelte oder „Layla“ vom RTL-Musikteam einfach übersehen wurde, lässt sich nicht sagen. Da die Lieder, zu denen die Kinder freudestrahlend tanzten, allesamt auf Englisch verfasst und inhaltlich relativ belanglos waren, liegt aber nahe, dass der millionenfach verkaufte Song mit dem Skandal-Refrain einfach nicht in das Programm der Sendung passte. Beim großen RTL-Jahresrückblick gab es zwar viel Spannendes zu sehen, die Quoten waren trotzdem mies. Im Quotenduell gewinnt ganz klar die ARD. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, radioszene.de