„Hab Gänsehaut“: Barbara Schöneberger und Hans Sigl sabotieren Comedyshow von Ralf Schmitz

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Störende Fans und ein übereifriger Security-Beamter: Ralf Schmitz ist während einer Comedy-Show gar nicht zum Lachen. Was er nicht weiß: Hans Sigl und Barbara Schöneberger stecken dahinter.

Berlin – Ralf Schmitz (48) wollte seine Fans mit seinem Comedy-Programm so richtig zum Lachen bringen. Doch an diesem einen besonderen Abend fiel es ihm sichtlich schwer, seine gute Laune zu behalten. Der Grund dafür: Hans Sigl (53), Barbara Schöneberger (49) und „Verstehen Sie Spaß?“.

Ralf Schmitz kann es nicht fassen: Fans stürmen während Comedy-Show die Bühne

Warum geht man zu einer Comedy-Show? Richtig! Um mal so richtig Freudentränen zu lachen. Doch ein Mutter-Sohn-Pärchen macht es Ralf Schmitz schwer, seine Show überhaupt zu beginnen. Die beiden kommen nämlich nicht nur zu spät, sondern sind auch noch richtig laut auf ihrem Weg in die erste Reihe.

Schöneberger, Sigl, Sesamstraße: Das Beste von „Verstehen Sie Spaß?“ am 27. Mai in Bildern Fotostrecke ansehen

Dort angekommen, muss Sohnemann nochmal aufstehen, weil er sein Geld vergessen hat „Was ist denn jetzt los? Muss er nochmal aufs Klo?“, fragt Ralf Schmitz noch gelassen. Wieder am Platz möchten die beiden unbedingt noch ein Selfie – und stürmen zum Comedian auf die Bühne. Etwas irritiert, aber noch immer bestens gelaunt, macht er auch das mit: Sind ja schließlich seine Fans.

Comedian Ralf Schmitz wird bei „Verstehen Sie Spaß“ von zwei Fans auf der Bühne unterbrochen. © ARD/Verstehen Sie Spaß? Folge vom 27.05.2023

Absolut fassungslos ist Ralf Schmitz dann aber, als ein übereifriger Security-Beamter das Mutter-Sohn-Gespann für ihr Verhalten regelrecht anbrüllt: „Ich hab dich im Auge. Noch mal so ein Ding und du bist raus, deine Mutter ist auch raus“, so der Mann mit dickem Berliner Akzent. Der Comedian ist sichtlich besorgt und erkundigt sich, ob bei seinen Fans alles in Ordnung ist. Was Ralf Schmitz nicht weiß: Mutter und Sohn gehören zum „Verstehen Sie Spaß“-Team und der Mann von Security-Personal ist eigentlich Bergdoktor Hans Sigl.

Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Verstehen Sie Spaß?“ und „Schlag den Star“ Am 27. Mai hatten TV-Zuschauer die Qual der Wahl. Im Quotenduell traten nämlich die beiden großen Samstagabendshows „Verstehen Sie Spaß?“ und „Schlag den Star“ gegeneinander an. Mit einem eindeutigen Sieger.

„Ich hasse euch“: Hans Sigl und Barabara Schöneberger sabotieren Auftritt von Ralf Schmitz

Währenddessen geht Hans Sigl als gewissenhafte Security am Bühnenrand Patrouille und macht aufgeregt Fotos – es ist kaum zu übersehen, dass er auch ein großer Fan von Ralf Schmitz ist. Der Comedian holt ihn nun auch auf die Bühne und auch er darf ein Selfie mit ihm machen.

Cheeeeese! Ralf Schmitz weiß nicht, dass er bei „Verstehen Sie Spaß?“ ist und der Mann eigentlich Bergdoktor Hans Sigl ist. © ARD/Verstehen Sie Spaß? Folge vom 27.05.2023

Ralf Schmitz versucht mehrmals sich bei seinem Publikum zu entschuldigen, doch Hans Sigl grätscht ihm immer wieder dazwischen. Irgendwann ist er nur noch Mikrofon-Halter, während der Sicherheitsbeamte seine Bühne übernimmt. Irgendwann erlöst ihn Hans Sigl, nimmt Brille und Perücke ab und fragt ihn: „Die Frage ist ja: Verstehen Sie Spaß, Herr Schmitz?“.

Ralf Schmitz wird von Hans Sigl bei „Verstehen Sie Spaß?“ reingelegt. © ARD/Verstehen Sie Spaß? Folge vom 27.05.2023

Ralf Schmitz wirft das Mikrofon beiseite und schaut fassungslos ins Publikum, während Hans Sigl ihm die verstecken Kameras zeigt. „Ich hab Gänsehaut“, so der Comedian. Während sich Hans Sigl und Ralf Schmitz noch in den Armen liegen, wird über ihnen jetzt auch Barbara Schöneberger eingeblendet: „Hallo, ich bins deine Lieblings-Babsi. Wir haben dich reingelegt“. Der Comedian ist immer noch fassungslos. „Ich hasse euch“, ist alles, was er antworten kann.

Apropos Bergdoktor: Am 11. Mai trafen sich die Fans und Stars von „Der Bergdoktor“ zum jährlichen Fantag in Scheffau. Dabei wurde abermals deutlich, wie beliebt die ZDF-Serie derzeit ist. Verwendete Quellen: ARD/Verstehen Sie Spaß? Folge vom 27.05.2023