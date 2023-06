Wegen 10 Euro zu wenig: „Bares für Rares“-Kunden brechen Verhandlungen ab und verlassen Show

Von: Volker Reinert

Abbruch in der beliebten ZDF-Sendung „Bares für Rares“: Ein Ehepaar wollte einen Spazierstock verkaufen. Doch der Wunschpreis wurde knapp verfehlt.

Köln - In der von Horst Lichter (61) moderierten ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ wünschen sich die Verkäufer nichts Sehnlicheres, als aus ihren Flohmarkt-Schätzen einen ordentlichen Profit zu schlagen. Nach der Expertise erhoffen sie sich zumindest annähernd die geschätzte Summe zu erhalten. Kompromissbereitschaft sollte gegeben sein - doch dem ist nicht immer so.

Das Ehepaar Sandra und Jörg Fischer aus Meinerzhagen haben den Entschluss gefasst, einen Gehstock mit einem silbernen Griff bei „Bares für Rares“ zu verkaufen. „Den haben wir geschenkt bekommen und wissen nicht sehr viel darüber“, so Sandra Fischer zum Fernsehkoch und ZDF-Moderator Horst Lichter. Für den Spazierstock hätten sie gerne 200 Euro. Schmuck-Expertin Wendela Horz (53) - die seit 2017 bei „Bares für Rares“ Antiquitäten bewertet - taxierte den Wert des Spazierstocks zwischen 150 Euro und 200 Euro. In der Hoffnung, diese Summe zu erhalten, nahm die Fischers die Händlerkarte entgegen.

Bei den Händlern Susanne Steiger (40), Julian Schmitz-Avila (36), David Suppes (34), Fabian Kahl (31) und Walter Lehnertz (56) bekam das Paar allerdings den ersten Dämpfer. Denn: Nur Lehnertz war an der Gehhilfe interessiert und bot - wie so oft - seine obligatorischen 80 Euro. Nicht umsonst trägt Lehnertz den Spitznamen „80-Euro-Waldi“. Doch mit dem Gegen-Angebot waren Sandra und Jörg Fischer gar nicht einverstanden.

Das bislang höchste Gebot bei „Bares für Rares“

Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat bisher das höchste Gebot für ein Exponat in der ZDF-Sendung geboten. In der Spezial-„Bares für Rares“-Abendausgabe vom 12. Juli 2018 wurde ein Mercedes-Benz-Cabriolet 190 SL aus dem Jahr 1961 in der Farbe Rot angeboten. Dieses Sportwagen-Modell wurde zwischen 1955 und 1963 produziert. Steiger bot satte 90.000 Euro. Der Verkäufer lehnte jedoch ab, da er seinen Oldtimer nicht unter 100.000 Euro abgeben wollte.

(Quelle: stern.de)