Barfuß am Strand: Anna-Carina Woitschack genießt ersten Liebesurlaub mit ihrem neuen Freund

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Anna-Carina Woitschack hat den Trennungsschmerz längst überwunden. Mit ihrem neuen Freund Daniel schwebt die Schlagersängerin auf Wolke Sieben. Derzeit turteln die beiden Verliebten in der Karibik.

Punta Cana – Das vergangene Jahr war für Anna-Carina Woitschack (30) ziemlich turbulent. Am 11. November 2022 gaben sie und ihr Noch-Ehemann Stefan Mross (47) nach sechs gemeinsamen Jahren die Trennung bekannt und kurz darauf machten auch schon Gerüchte von ihrer neuen Liebschaft die Runde. Heute scheint die Schlagersängerin den Trennungsschmerz längst vergessen zu haben und genießt die Zeit mit ihrem neuen Freund, dem österreichischen Key-Account-Manager Daniel – ganz nach dem Motto: Ende gut, alles gut.

Liebesglück unter Palmen: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack turtelt mit Freund in der Karibik

Obwohl Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ scheinbar schon einen Ersatz für Anna-Carina Woitschack gefunden hat, könnten die Dinge für die ehemalige DSDS-Kandidatin kaum besser laufen. Mit ihrer neuen Single „Das Beste“ stürmt sie die Schlagercharts und privat hat sie Schmetterlinge im Bauch. Waren die beiden anfänglich noch ein wenig geheimnistuerisch, was ihre Liebe angeht, zeigen sich Anna-Carina und ihr Daniel mittlerweile ganz offen in den sozialen Medien und teilen ihr Glück mit der Welt.

Nachdem Anna-Carina Woitschack vor kurzem in ihre erste eigene Wohnung gezogen ist, steht für die Schlagersängerin und ihrem Freund jetzt der erste große, gemeinsame Urlaub in der Karibik an. In der Vorweihnachtszeit schlenderten sie schon gemeinsam über die Christkindlmärkte in Salzburg, nun können sie ihr junges Glück unter Palmen und vor atemberaubenden Sonnenuntergängen gebührend feiern. Und nirgends geht das besser als in der paradiesischen Ortschaft Punta Cana in der Dominikanischen Republik – wo die Himmel blau sind und keine lästigen Fotografen ihre wohlverdiente Entspannung stören.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 dann die Trennung.

„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit“: Schlagerstar Anna-Carina Woitschack ist total verliebt

Mit ihren knapp 100.000 Instagramfollowern teilt Anna-Carina Woitschack viele sonnige Schnappschüsse, auf denen sie sich verträumt beim Schaukeln und Hand in Hand bei einem Strandspaziergang mit ihrem Liebsten zeigt. „Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut“, liest sich die romantische Botschaft unter einem ihrer Pärchenvideos, zu einem Selfie in Badeklamotten schreibt die einstige Puppenspielerin: „Freiheit, frische Luft und Liebe.“ Über diese schwärmerischen Zeilen dürfte sich Daniel bestimmt gefreut haben.

Ihr großes Idol nach ein paar hektischen Monaten so relaxt und verliebt zu sehen, sorgt bei den Fans von Anna-Carina Woitschack für große Begeisterung. „Es gibt nichts Schöneres, als euch zwei glücklich zu sehen“, freut sich eine Instagramnutzerin, „Ihr seid ein wunderschönes Paar“, schließt sich ihr eine weitere an. „Du warst alleine ja schon der Hit, aber mit diesem Mann zusammen seid ihr mindestens 1. Liga“, beglückwünscht ein User die zwei Turteltauben aus und ein weiterer kann sich einen Scherz über Anna-Carinas DSDS-Zeiten nicht verkneifen: „Sieht nach Recall aus.“

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Das Herz nach einer schmerzhaften Trennung wieder neu zu verschenken, ist bekanntlich nicht leicht – doch auch wenn wir Glück mit Stefan Mross zerbrochen ist, strahlt Anna-Carina endlich wieder so richtig. Ihr Daniel zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht und das, was mit ihrem Ex war, ist längst vergessen. Dennoch erinnert sich Anna-Carina Woitschack auch daran, wie sehr sie in der Ehe mit Stefan Mross gelitten hat. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack