„Ich hasse Umziehen“: „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser muss mit Kindern in unfertiges Haus ohne Bad ziehen

Von: Claire Weiss

Anna Heiser und ihr Gerald ziehen um. Doch vorher muss am neuen Haus noch einiges renoviert werden. Anna Heiser schimpft im Netz: „Ich hasse Umziehen!“

Namibia - Vor mittlerweile fast fünf Jahren hat Anna Heiser (32) bei „Bauer sucht Frau“ ihren Gerald (37) kennengelernt. In dieser Zeit hat sich bei dem Paar so einiges entwickelt. Die TV-Teilnehmerin ist zu ihrem Liebsten nach Namibia gezogen, sie haben geheiratet und gemeinsam zwei Kinder bekommen. Nun steht ein weiterer großer Schritt an: Die Familie zieht um!

Die Heisers erledigen einige der Arbeiten am neuen Haus selbst

Natürlich verlassen sie dabei aber nicht Geralds Familien-Farm. Anna und Gerald ziehen mit den zwei Kids lediglich in ein anderes Gebäude. Und zwar in das ehemalige Wohnhaus seiner Eltern. Das hat mit knapp 400 Quadratmetern viel mehr Platz, als das Paar es bisher gewohnt ist. Vorher muss aber scheinbar einiges renoviert werden.

Anna Heiser hält ihre Fans im Netz auf dem Laufenden. © Instagram/Anna Heiser

„Es wird sehr provisorisch sein, denn wir haben immer noch keine Schränke, keine Küche und die Badezimmer sind nicht komplett fertig, aber wir freuen uns trotzdem drauf!“, erzählt Anna Heiser in ihrer Instagram-Story. Bis alles fertig ist, müssen sie die Küche im alten Haus weiterbenutzen. Es liegt einiges an Arbeit vor den Heisers. Gerald soll im neuen Haus ein Waschbecken selbst anbringen. Doch seine Ehefrau weiß schon jetzt: „Er hasst es, mit Wasser zu arbeiten!“

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser wendet witzigen Trick an, um Bett abzubauen

Anna beginnt indessen damit, Leons Bett abzubauen, kommt dabei aber an ihre Grenzen. „[Es] lässt sich nicht auseinandernehmen, weil die Schrauben kaputt sind“, klagt die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin. Doch Not macht bekannterweise erfinderisch. Die Zweifachmama hat sich direkt im Netz schlaugemacht - doch es sollte nichts helfen. „Ich habe alle Internet-Tricks ausprobiert, sogar mit einem Kondom“, plaudert Anna Heiser aus und zeigt auf das „benutzte“ Präservativ. Wie genau dieser Trick funktionieren sollte, erklärt sie nicht.

Erst im November letzten Jahres kam ihr zweites Baby zur Welt - und das fünf Wochen zu früh! Kurz darauf zeigte „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser erste Fotos von der kleinen Alina Marikka im Netz. Verwendete Quellen: Instagram/Anna Heiser, glomex.com, vip.de