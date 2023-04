Nach wenigen Sekunden: Beatrice Egli bricht während Auftritt von Newcomerin in Tränen aus

Von: Lisa Klugmayer

Newcomerin Luna bedankt sich mit ihrem Auftritt in „Beatrice Egli Show“ bei ihrem Bruder. Doch nach wenige Sekunden fließen bei Beatrice Egli. schon die ersten Tränen.

Berlin – Als Luna Klee (16) mit Nils die Bühne der „Beatrice Egli Show“ betritt, ist sofort klar: Die beiden haben eine besondere Bindung. Um ihren Bruder mit Down-Syndrom zu zeigen, wie dankbar sie für ihn ist, hat die 16-Jährige ein besonderes Lied vorbereitet. Im Publikum werden schon nach wenigen Sekunden die ersten Augen feucht und auch bei Schlager-Star Beatrice Egli (34) kullern die Tränen.

„Beatrice Egli Show“: Luna Klee berührt mit musikalischem Dankeschön an ihren Bruder Nils

Am 15. April lädt Beatrice Egli, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, die TV-Zuschauer zur dritten Ausgabe ihrer „Beatrice Egli Show“ ein. Zum allerersten Mal wird die Schlagershow in der ARD ausgestrahlt. Zu diesem Anlass steht nur die Creme de la Creme der deutschen Schlager-Branche auf der Gästeliste. Doch Beatrice Egli ist es genauso wichtig, Newcomern eine Plattform zu bieten – und so steht auch Luna Klee auf der Bühne.

Doch bevor Luna auftritt, will Beatrice Egli wissen, was die Beziehung der beiden so besonders macht. „Nils hat mir ganz viel beigebracht und bringt mir immer noch ganz viel bei. [...] Mit seiner Lebensfreude und Lebenslust zeigt er auch mir, viel vorurteilsfreier die Welt zu sehen“, schwärmt die 16-Jährige von ihrem Bruder. Genau deswegen widmet sie ihren Song „Dann bist es du“ auch Nils.

„Hat mich voll geflasht“: Beatrice Egli muss in ARD-Show plötzlich weinen

„Danke, dass es dich gibt, wenn nur ein Mensch mich liebt, dann bist es du! Du bist mehr als ich verdiene, lässt mich leben, wie ich bin, mein Rettungsboot“, singt Luna. Das Publikum ist nach nur wenigen Sekunden total gerührt und die ersten Tränen fließen. Auch die Eltern der beiden sind sichtlich emotional und singen textsicher mit.

Nach ihrem Auftritt feierten ihre Zuschauer die Schlager-Newcomerin mit tosendem Applaus – und auch Beatrice Egli ist sichtlich gerührt, wischt sich die Tränen aus den Augen. „Ach, wie schön. Das ist Geschwisterliebe. Ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, dass sie euch weiterhin so bestärkt“, bedankt sich Beatrice Egli. „Mich hat es gerade voll geflasht und berührt“, verabschiedet die Schlagersängerin das Geschwisterpaar.

Irrer Zufall: Ausgerechnet das Finale der diesjährigen DSDS-Staffel fällt auf den gleichen Termin wie die Ausstrahlung der „Beatrice Egli Show“. „Das Schicksal will es so“, ist sich die Schlagersängerin sicher. Verwendete Quellen: ARD/Die Beatrice Egli Show vom 15. April 2023