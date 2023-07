Beatrice Egli feuert nach „Frivol“-Kuss mit Andrea Kiewel im Fernsehgarten gegen Kritiker

Von: Jonas Erbas

Im „ZDF-Fernsehgarten“ küssten sich Andrea Kiewel und Beatrice Egli vor laufender Kamera – das sorgte für Schlagzeilen. Doch die kann die Schlagersängerin zum Teil gar nicht gutheißen.

Mainz – Es war wohl eine der aufsehenerregendsten Szene in der jüngeren Historie des „ZDF-Fernsehgarten“: Als Andrea Kiewel (58) am Sonntag (2. Juli) Beatrice Egli (35) nach deren Auftritt herzlich empfing, passierte es. Erst gab es einen vorsichtigen Schmatzer auf die Wange, dann folgte ein dicker Knutscher auf den Mund – live im TV.

Live-Kuss im Fernsehgarten: Andrea Kiewel und Beatrice Egli trauen sich

Doch der Fernsehgarten-Kuss von Beatrice Egli und Andrea Kiewel wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen: Während das Publikum am Mainzer Lerchenberg laut jubelte und fleißig Applaus spendete, kam die Szene bei manch einem weniger gut an. Der Kuss der Schlagersängerin und der Moderatorin sei „frivol“ gewesen, Andrea Kiewel habe Beatrice Egli „niedergeknutscht“, hieß es etwa in einem Medienbericht.

Ein derartiges Urteil kann die Schweizerin nicht nachvollziehen. Am Montagvormittag (3. Juli) wandte sie sich deshalb via Instagram an ihre Follower: „Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet und … ja, gestern haben Kiwi und ich uns geküsst. Und es gibt Schlagzeilen, das sei frivol“, so die 35-Jährige entrüstet in ihrer Story.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 09. Juli 2023: Es lebe der Sport 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Beatrice Eglis und Andrea Kiewels Kuss zu „frivol“? Schlagerstar übt Kritik

Derartige Behauptungen möchte sie nicht unkommentiert im Raum stehen lassen: „Ich denke mir: Wenn zwei Frauen sich küssen, das ist frivol?“ Der Kuss mit Andrea Kiewel sei vielmehr ein Zeichen für „Schwesternzusammenhalt“ gewesen, so Beatrice Egli – und erklärt weiter: „Ja, wir halten zusammen!“ Gut gelaunt verkündet die Eidgenossin dann noch, die Frau sei „ein wundervolles Geschöpf, das sich auch gegenseitig küssen darf“. Recht so!

Dass ihr Kuss mit Andrea Kiewel in den Medien als „frivol“ bezeichnete wurde, geht für Beatrice Egli zu weit. Sie wehrt sich via Instagram und verweist darauf, dass der Knutscher eine schwesterliche Geste gewesen sein © Screenshot/Instagram/Beatrice Egli & Star-Media/Imago

Ob der Knutscher abgesprochen war, ließen sowohl Kiwi als auch die DSDS-Gewinnerin von 2013 offen. Ganz und gar nicht gewollt war dahingegen wohl ein anderer Moment: Am Sonntag grapschte ein Fernsehgarten-Besucher Andrea Kiewel an den Po. Verwendete Quellen: instagram.com/beatrice_egli_offiziell, „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 2. Juli 2023)