Update vom 31. Oktober: Anders als manche Promi-Kollegin ist Beatrice Egli nicht dafür bekannt, sich abseits ihrer Auftritte ständig mit Mega-Ausschnitt zu zeigen. Etwa bei Rebecca Mir schaut das schon ganz anders aus.

Doch auf der Bühne will die Schlagersängerin natürlich schon ein Blickfang sein. Deswegen erdachte sich die Schweizerin schon vor Monaten verschiedene Charaktere, in die sie für ihre Konzerte schlüpft. Und scheut sich auch nicht vor gewagten Outfits. Ihr Leder-Fummel mit Mega-Guckloch sorgte schon vor rund einem Jahr für Diskussionen. Anlässlich ihrer neuen Live-DVD hat Beatrice Egli nun wieder eines der Fotos in dieser Kleidung ausgegraben und bei Instagram gepostet:

Wenig überraschend, dass die Reaktionen auch diesmal wieder zahlreich ausfallen. „Was für ein Outfit, wow“, „Wunderschön verführerisch“ und „#egliinleder“ und „Poah, what an outfit“, „Sorry,ist Haaammmeeerrr Geil“ und „Eieieieieiei geiles Outfit“ lauten die Reaktionen. Auch ein älteres Foto kann also neue Freude entfachen ...

Beatrice Egli posiert am Strand - Follower sind verzückt von den Bildern

Update vom 10. Oktober 2019: Beatrice Egli scheint derzeit zu urlauben. Und genießt die Sonne am Strand von Montenegro. Das geht aus mehreren Instagram-Postings hervor. In denen sie mit Fotos, auf denen sie ihr Strahle-Lächeln zeigt, nicht spart.

Die Fans reagieren begeistert. „Topmodel“, „Wow, sind die Fotos schön!“ und „Wow“, lauten Reaktionen. „Du siehst gut aus, egal was du anhast“, schwärmt ein männlicher Fan.

Beatrice Egli in der Mama-Rolle - werden jetzt Mutter-Gefühle geweckt in Afrika?

Update vom 9. September 2019: Die Schlagersängerin Beatrice Egli (31) hält sich derzeit in Südafrika auf - und lässt ihre Fans auf Instagram an ihren Erlebnissen teilhaben. Die 31-Jährige ist für den RTL Spendenmarathon nach Kapstadt geflogen und setzt sich für dafür ein, dass mehr Kindern dort ermöglicht wird, zur Schule zu gehen. Es ist also kein Wunder, dass sich die Posts mit Kindern auf ihrem Instagram-Profil gerade häufen. Von ihren Followern erntet die Sängerin dafür viel Lob - und einigen fällt auch auf, wie gut der jungen Frau ein Kind auf dem Arm steht. „Als Mama würdest du eine gute Figur abgeben“, schreibt beispielsweise ein User.

Werden bei ihrem Einsatz vielleicht Mama-Gefühle bei Beatrice Egli geweckt? Das bleibt wohl ein Geheimnis. Kürzlich gab es auch Gerüchte über eine Liebesbeziehung zwischen ihr und Florian Silbereisen: Dazu äußerte sich Beatrice Egli so.

Beatrice Egli mit bemerkenswertem Kleid in der Natur: Männer haben prompt schmutzige Gedanken

Update vom 5. September 2019: Was für ein schönes Foto! Beatrice Egli posiert in der Blumenwiese, mit einem Kranz auf dem Kopf. Das Bild begeistert viele ihrer Instagram-Follower. „Schönes verführerisches Bild“ und „Hui“, heißt es etwa.

Aber: Einige sind auch ganz schön irritiert. „Sieht fast so aus, als wärst Du nackt“ und „Dachte erst du bist nackig“, schreiben sie. Das hautfarbene Kleid sorgt jedenfalls für kurze Verwunderung bei manchem.

Ein anderer ist offensichtlich schon mal dort gewesen. „Da gaaanz hinten musste ich parken und den Rest gehen. Das war ein Abenteuer... aber schön wars.“

Dann weisen viele Beatrice Egli auch noch auf die Zeckengefahr hin. Und: Ein Fan will auch noch was anderes wissen: „Beatrice, hast du jetzt eine Liebesbeziehung mit Florian wie überall zu lesen ist?“ Die Antwort gibt es hier.

Für ein Bild, das Beatrice Egli von einer Kreuzfahrt postete, erntete die Sängerin einen Shitstorm.

Beatrice Egli in engem Top: Ihre Fans bemerken gleich deutliche Veränderung

Unser Artikel vom 23. August 2019: München - Beatrice Egli, Gewinnerin der 10. Staffel der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“, nimmt ihre Fans auf ihrem Instagram-Account mit durch ihr Leben. Jetzt begeisterte sie ihre Follower mit einem neuen Posting mit Blumenoutfit und Haaren im Beach-Waves-Look. Darunter häufen sich Kommentare wie „was für eine tolle Figur“ oder „heiß, heiß, heiß!“ oder „Meine Güte Frau hast du einen Body“.

Beatrice Egli begeistert Fans mit schlanker Figur

Auf dem Instagram-Post sieht man laut ihren Fans eine deutliche Veränderung: Sie hat stark abgenommen! Die Reaktionen gehen durch die Decke: Bereits über 15000 Mal wurde das Bild in den ersten 23 Stunden geliked und mit über 650 Kommentaren ist es eines der beliebtesten Postings auf ihrem Instagram-Account.

Die Sängerin zeigt im hautengen Top ihren Super-Body, der die Fans zum Ausrasten bringt, ein Fan kommentiert mit „Beatrice, du hast toll abgenommen. Klasse, du siehst großartig aus.“

Richtig sauer ist die Schlagersängerin gerade über einen dreisten Betrug. Beatrice Egli wurde für eine gefälschte Werbung missbraucht.

