Beatrice Egli beim Staubsaugen fotografiert - solche Klamotten würde keine Hausfrau tragen

Schlager-Sängerin Beatrice Egli wurde nun beim Hausputz fotografiert. Keine Meldung wert? Dann achten Sie mal auf ihr Outfit dabei!

Die Corona-Krise streicht auch den Terminkalender eines Schlager-Stars zusammen: Keine Konzerte mehr, kaum mehr Pressetermine, gestrichene Autogrammstunden. Zwischendurch telefonierte Beatrice Egli sogar mit einigen ihrer Fans, um in Kontakt zu bleiben. Trotzdem hat auch die Schweizerin offenbar nun weitaus mehr Zeit - zum Beispiel für einen gründlichen Frühjahrsputz daheim.

Auf ihrer Instagram-Seite* zeigt der Musikstar am Donnerstag, was privat bei ihr ansteht. Sie saugt nämlich das Treppenhaus! „Heute auf meiner Liste: Treppenhaus rocken - äh ... reinigen“, schreibt sie dazu und ist mit den Gedanken offenbar bei ihrem Hit „Rock mis Härz“.

Was trägt Schlager-Sängerin Beatrice Egli denn da bei der Hausarbeit?

So weit, so nachvollziehbar - nur: Was bitte trägt sie da? Egli hat sich in Schale geworfen und zwar in ihre Lederkluft. Es sieht fast so aus, als würde sie im nächsten Moment auf die Bühne hüpfen und ihre Songs performen. Während andere bei der Hausarbeit die alte Jogginghose und das löchriges Schlapper-Shirt tragen, zeigt sich Egli in einem deutlich extravaganteren Outfit. Kann das wirklich bequem und praktisch sein auf Dauer?

Doch das „Homeoffice“-Outfit hat System bei Beatrice Egli: Schon vor zwei Tagen postete sie Aufnahmen von ihrem „Waschtag“ auf Instagram. Dabei trug sie Stöckelschuhe und ein Paillettenkleid. Die Bilder sind unten im Video zu sehen.

Fans von Beatrice Egli begeistert: „So kannst du bei mir auch mal staubsaugen“

Ihren Fans im Instagram-Kommentarbereich* gefällt die Wahl auf jeden Fall. „Was für tolle Arbeitskleidung“, schwärmt einer. Einige wünschen sich, dass Egli gleich bei ihnen mit den Frühjahrsputz weitermacht. „So kannst du bei mir auch mal staubsaugen“, postet ein männlicher Fan. Ganz klar: Mit den Fotos hat sie ihren Fans eine große Freude gemacht. Beatrice Egli weiß sich halt in Szene zu setzen - sogar bei der Hausarbeit!

Schon einmal amüsierte Egli ihre Fans in der Corona-Zeit mit einem Foto. Sie machte sich einen Spaß mit einem Klorollen-Bild.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes