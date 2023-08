Träger verrutscht und barfuß: So sieht Beatrice Egli nach einer durchzechten Partynacht aus

Teilen

Die Schlagersängerin hat es offenbar krachen lassen. Beatrice Egli kommt nach einer durchgefeierten Nacht nur noch halb angezogen nach Hause.

Pfäffikon – Beatrice Egli (35) ist auf der Bühne immer top gestylt und sieht auch auf dem roten Teppich oder auf ihren Kanälen in den sozialen Medien meist schick und wie aus dem Ei gepellt aus. Allerdings kann auch die Schlager-Ikone ganz anders und wenn sie mal eine Nacht durchgefeiert hat, gibt es auch bei ihr etwas Schwund in Sachen Style. Auf Instagram zeigte Beatrice Egli jetzt ganz humorvoll, wie sie nach einer durchgefeierten Partynacht aussieht, wenn sie morgens müde nach Hause kommt.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Beatrice Egli jetzt eine Reihe von vier Bildern von sich, auf denen sie in einem lindgrünen Kleid auf einer Terrasse steht. Die passenden grünen High Heels hat sie in der rechten Hand, eine Sonnenbrille schützt ihre Augen und ein Träger des körperbetonten Kleids ist ihr schon müde über die Schulter gerutscht.

Auf dem ersten Bild hält sie die Hand in Richtung Kamera als wolle sie sagen „Keine Fotos“, aber auf den weiteren Bildern tanzt sie ausgelassen im Kreis. Dazu schreibt sie: „POV: Du hast die Nacht durchgetanzt und musst dringend die hohen Schuhe ausziehen.“ Es folgen ein Lachsmiley und die Hashtags #sundayvibes, #weekend, #party und #balance.

Beatrice Egli in Film und Fernsehen

Ein bisschen Erfahrung durfte Beatrice Egli als Schauspielerin bereits sammeln: 2013 spielte sie, nur wenige Wochen nach ihrem DSDS-Sieg, in zwei Folgen der RTL-Soap „Unter uns“ mit. Dort performte sie ihre Hits „Mein Herz“ und „Das mit dir“. 2018 war die Schweizerin dann in drei Folgen von „Sturm der Liebe“ (Das Erste) zu sehen. Nur ein Jahr später schaffte es die Schlagersängerin dann sogar ins Kino – zumindest indirekt: In „Playmobil: Der Film“ synchronisierte sie die Rolle der Guten Fee.