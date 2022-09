Königliche Beerdigung: Diese Gäste erweisen der Queen die letzte Ehre

Nach dem Tod von Elizabeth II.

Von Linus Prien schließen

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. trauert die Welt. Am 19. September wird ihre Beerdigung stattfinden. Diese Gäste werden der Queen die letzte Ehre geben.

London - Queen Elizabeth II. ist am vergangenen Donnerstag (8. September 2022) verstorben. Die Welt trauert um die Monarchin. Am 19. September um 11:00 Uhr soll die Beerdigung der Queen in der Westminster Abbey abgehalten werden. Neben den Mitgliedern der Royal Family ist ein prominentes Publikum zu erwarten. Nach Informationen der Gala sollen „2.000 Staatsoberhäupter, Würdenträger:innen, Präsident:innen, Vertreter:innen europäischer Königshäuser und andere hochrangige Persönlichkeiten zur Trauerfeier“ kommen. Der Sarg der Queen hat bereits Balmoral verlassen.

Elizabeth II. ist tot: Diese Gäste besuchen die königliche Beerdigung

US-Präsident Joe Biden will zum Begräbnis von Queen Elizabeth II. nach Großbritannien reisen. „Ich kenne die Details noch nicht, aber ich werde dorthin reisen“, sagte Biden vor Journalisten nach einer Rede in Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Der australische Premierminister Anthony Albanese, der ebenfalls nach London zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. reisen wird, verkündete, dass am 22. September in Australien anlässlich ihres Todes ein gesetzlicher Feiertag begangen wird.

Der japanische Kaiser Naruhito und seine Frau Masako wollen japanischen Medienberichten zufolge auch zum Staatsbegräbnis der Queen nach Großbritannien reisen. Wie der öffentlich-rechtliche japanische Radiosender NHK am Samstag berichtete, würden das kaiserliche Hofamt und die japanische Regierung entsprechende Vorbereitungen treffen.

Mit diesen prominenten Gästen wird bei der Beerdigung bisher voraussichtlich gerechnet (Auswahl):

Liz Truss, Premierministerin des Vereinigten Königreichs

Nicola Sturgeon, Erste Ministerin von Schottland

Mark Drakeford, Erster Minister von Wales

Anthony Albanese, Premierminister von Australien

Joe Biden, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Emmanuel Macron, Staatspräsident von Frankreich

Recep Tayyip Erdoğan, Präsident der Türkei

Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission

Naruhito, Kaiser von Japan

Sir David Attenborough, britischer Tierfilmer und Naturforscher

Chris Waller, australische Pferdesport-Legende

Dylan Alcott, australischer Rollstuhltennis- und Rollstuhlbasketballspieler

Beerdigung von Elizabeth II.: Sarg wird zuvor von Balmoral nach Edinburgh gebracht

Drei Tage nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. wurde der Sarg mit ihrem Leichnam am Sonntag zunächst von Balmoral nach Edinburgh überführt, bevor er dann für die Beerdigung am 19. September nach London gebracht wird. Auf dem knapp 300 Kilometer langen Weg in die schottische Hauptstadt gibt es mehrere Stationen. Auf diese Weise bekommen möglichst viele Menschen in Schottland die Gelegenheit, von ihrer Monarchin Abschied zu nehmen. Ein Überblick:

Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Sommerresidenz Balmoral gestorben. Dort wurde ihr Sarg mit der königlichen Standarte und einem Kranz geschmückt. Am Sonntag tragen sechs Bedienstete von Balmoral den Sarg zu einem Leichenwagen. Dieser fährt zunächst in die nahe gelegene Stadt Ballater. Um 10.12 Uhr soll der Sarg dort eintreffen, Vertreter der Grafschaft Aberdeenshire erweisen der Queen die letzte Ehre. Anwesend sind der Earl of Dalhousie sowie der Pfarrer der Crathie Kirk, in der Elizabeth II. während ihrer Aufenthalte in Balmoral den Gottesdienst besuchte.

Queen Elizabeth II. ist tot: Königsfamilie besucht Gottesdienst in Schottland

In Schottland haben Mitglieder der königlichen Familie am Samstag an einem Gebetsgottesdienst zum Gedenken an die Queen teilgenommen. Sie verließen Schloss Balmoral am Nachmittag und gingen in die nahe gelegene Kirche Crathie Kirk. Die Königin selbst war dort jahrelang regelmäßiger Gast, wenn sie den Sommer auf Balmoral verbrachte.

Anwesend waren drei ihrer vier Kinder: Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Ihr älterer Bruder Charles ist seiner Mutter auf den Thron gefolgt und seit Freitag wegen zahlreicher Termine zurück in London. Auch die Enkelgeneration war teils in Balmoral: unter anderem die Kinder von Anne, Peter Phillips und Zara Tindall, sowie die Kinder von Andrew, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie. (lp/AFP/dpa)