Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Zeremonie startet bald - Zwei Namen auf Gästeliste sorgen für Empörung

Von: Julia Hanigk

Teilen

Queen Elizabeth II. ist tot. Nachdem die Öffentlichkeit Abschied nehmen durfte, wird die Königin nun beigesetzt. Die Zeremonie ist minutiös geplant. Der News-Ticker.

Update vom 19. September, 6.20 Uhr: Der große Tag ist gekommen: Heute wird Queen Elizabeth II. beigesetzt. Bei der heutigen Zeremonie ist nichts dem Zufall überlassen - die Queen selbst hatte ihre Beerdigung mit geplant. Ab 7.30 Uhr werden die Türen in der Westminster Hall geschlossen, die viertägige Aufbahrung des Sargs endet damit.

Ab 11.44 Uhr geht die Zeremonie dann los. Der Sarg wird von einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette in die nahegelegene Westminster Abbey überführt. Als Vertreter Deutschlands wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei sein.

Am Montagabend schließlich wird die Queen auf Schloss Windsor in der St. George‘s Chapel beigesetzt. Die Kirche ist Sitz des traditionsreichen Hosenbandordens, Grabstätte englischer Monarchen und Schauplatz etlicher Hochzeiten und Taufen der Royals.

Queen Elizabeth II. wird beigesetzt: Für Steinmeier ein „Jahrhundertereignis“

Update vom 18. September, 22.42 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor dem Staatsbegräbnis für die verstorbene Königin Elizabeth II. am Montag in London auf die Einzigartigkeit des Ereignisses hingewiesen. Das Staatsbegräbnis sei ein „Jahrhundertereignis“, sagte Steinmeier am Sonntagabend im ZDF-heute-journal.

Die Queen habe „Autorität durch ihre Beständigkeit, ihre Erfahrung“ erlangt. Eine 70-jährige Regentschaft werde aber kaum noch einmal möglich sein, so der Bundespräsident. „Das kann man nicht nachahmen“, sagte er auf die Frage nach dem Vorbildcharakter der Queen. „Aber es zeigt sich, dass die Königin Mittel und Wege gefunden hat, in die Bevölkerung hineinzuwirken, Versicherung zu geben, dass dieses Land trotz aller Probleme eine Zukunft hat“, so Steinmeier, der an den Trauerfeierlichkeiten in London teilnimmt.

Beerdigung der britischen Königin Queen Elizabeth II.

Erstmeldung vom 18. September 2022: London - Am 08. September 2022 ereilte das Vereinigte Königreich die schreckliche Nachricht: Ihre Königin, Queen Elizabeth II., ist im Alter von stolzen 96 Jahren auf Schloss Balmoral verstorben. Was danach passiert, ist in dem Protokoll „Operation London Bridge“ festgehalten. Bis zum frühen Montagmorgen (19.09.22, 6.30 Uhr Ortszeit, 07.30 Uhr MESZ) bleibt ihr Sarg in Westminster Hall aufgebahrt, wo die Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, von Queen Elizabeth II. Abschied zu nehmen. Zu Höchstzeiten standen Menschen dafür bis zu 24 Stunden in einer kilometerlangen Schlange.

Beerdigung Queen Elizabeth II.: Um 11.35 Uhr wird ihr Sarg in die Westminster Abbey getragen

Am Montag wird die Royal nun ihre letzte Reise antreten. Für die Beerdigung der Queen gibt es einen minutiösen Zeitplan: Um kurz nach 11.35 Uhr (MESZ) werden Träger den Sarg der Queen von seinem Katafalk in der Westminster Hall heben und zu einer Lafette vor dem Nordtor des Gebäudes bringen. Diese wird ab 11.44 Uhr (MESZ) nicht von Pferden gezogen, sondern von 142 jungen Marine-Soldaten mit Tauen. Mehrere Mitglieder der Königsfamilie, darunter auch die über den Tod ihrer Großmutter vereinten Brüder Prinz Harry und Prinz William mit ihren Ehegattinnen, werden hinter dem Sarg bis zur Westminster Abbey schreiten, wo dieser zu einem Podest getragen wird.

Die Queen wird am 19.09.22 zu Grabe getragen. © Aaron Chown/PA Wire/dpa (2)

Queen Elizabeth II. äußerte vor ihrem Tod persönliche Musikwünsche zur Beerdigung

Für die Queen wurde außerdem extra ein Teil der traditionellen Zeremonie verändert, hieß es. Wie auch Prinz Philip wählte Queen Elizabeth noch zu Lebzeiten die Musik für ihre Beerdigung selbst aus. Am Ende des Gottesdienstes wird das Lied „The Last Post“ per Trompete gespielt, dann folgt eine Schweigeminute. Zum Abschluss des Staatsbegräbnisses, das um 12.00 Uhr erwartet wird, spielt ein Dudelsackspieler Elizabeth II. ein Klagelied. Nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey wird der Sarg der Königin in einer weiteren Prozession zum Wellington Arch getragen, was ebenfalls von Klängen eines Dudelsacks begleitet werden soll. Mehr als 10.000 Mitglieder des britischen Militärs sollen beteiligt sein, um die Sicherheit zu gewährleisten, heißt es vom Chef des Verteidigungsstabes in der BBC.

Die Königin wird letztendlich in der King George VI. Memorial Chapel beigesetzt, wo sie zusammen mit ihrem im vergangenen Jahr verstorbenen Ehemann Prinz Philip, dem Herzog von Edinburgh zur Ruhe kommen wird.

Alle News zu Queen Elizabeth II. auch in unserem Newsletter kompakt zusammengefasst. Hier anmelden.

Queen Elizabeth II. Beerdigung: Zuschauerrekorde mit Zeremonie erwartet

Die gesamte Zeremonie ist ein riesiges Ereignis, das natürlich auch für Fans auf der ganzen Welt via Stream und im TV übertragen wird. Die AFP rechnet mit schätzungsweise 4,1 Milliarden Menschen, die die Beisetzung der Königin weltweit verfolgen werden und damit alle bisherigen Rekorde brechen werden.

Vor Ort werden 2200 Menschen zur Trauerfeier in der Westminster Abbey erwartet – die maximale Anzahl an Personen, die in der Kirche Platz haben. Erwartet werden mehr als 100 Monarchen und Staatsoberhäupter, darunter US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Schon am Abend zuvor empfing der neue König, Charles III., die Oberhäupter.

Queen Elizabeth II. Beerdigung: Gästeliste sorgt schon vorab für Empörung

Einige Namen auf der Gästeliste sorgen aber schon vor Beginn der Beerdigungszeremonie für Aufruhr: Zum Beispiel der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der für seine rechtspopulistischen Positionen bekannt ist. Aber auch, dass Kronprinz Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien anwesend sein soll, führt zu Diskussionen im Netz. Bin Salman wird vorgeworfen, hinter dem brutalen Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul zu stecken. Dessen Verlobte, Hatic Cengiz, erklärte dem „Guardian“, es sei eine „Schande“ für das Andenken der Queen und der saudische Kronprinz versuche, „Legitimation und Normalisierung“ zu erwirken. Ob die umstrittenen Personen tatsächlich teilnehmen werden, ist unklar.

Die Regierung von Russland hat dagegen keine Einladung erhalten.

Tod von Queen Elizabeth II.: So ändern sich jetzt die Adelstitel der britischen Royals Fotostrecke ansehen

Verwendete Quellen: dpa, AFP, merkur.de, BBC, DailyMail, tagesschau.de