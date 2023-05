„Befremdlich“: Harry und Meghan lassen ihren 5. Hochzeitstag wortlos vorbeiziehen

Prinz Harry und Meghan Markle lassen sonst keine Gelegenheit aus, sich zu präsentieren, doch ihr fünfter Hochzeitstag blieb unkommentiert. Was steckt hinter der neuen Zurückhaltung?

Montecito – Es lag viel Liebe in der Luft, als Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) sich an einem strahlend schönen Tag in der St. George‘s Chapel in Windsor das Ja-Wort gaben. Der 19. Mai 2018 ließ die angestaubte Monarchie hinter sich und wandte sich voller Hoffnung den jungen Royals zu, die mit ihrer puren Liebesheirat nicht nur die Tradition der arrangierten Ehe eine Absage erteilten. Seit dem strahlenden Tag der Hochzeit ist viel passiert.

Kein Tag ohne Harry und Meghan – die letzten fünf Jahre waren ein einziges Auf und Ab

Das Paar gab seine königlichen Pflichten ab, zog mit Söhnchen Archie (4) ins sonnige Kalifornien, bekam Töchterchen Lilibet (1) und arbeitete die royale Vergangenheit öffentlich in Interviews, Dokumentationen und Büchern auf. Während die royale Familie erst mit Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und nun König Charles III. (74) an der Spitze schwer an ihrem zunehmend ramponierten Image zu arbeiten hatten, widmeten sich Harry und Meghan ihren diversen Projekten und zeigten sich im übrigen unzertrennlich.

Das betont auch Grant Harrold (45), der ehemaliger Butler des Königs. Die beiden seien „beste Freunde“, welche immer „im Team arbeiten“, gab er seine Beobachtungen im „Express“ wieder. Sogar körperlich wirkten das Herzogspaar oft wie eine symbiotische Einheit und wurde auch nicht müde, es bei jeder sich bietenden Gelegenheit unter Beweis zu stellen. Während die Fans zum Hochzeitstag auf eine persönliche Liebesbotschaft von Meghan und Harry warteten, vertrieb man sich die Zeit mit süßen Kollagen, um das Herzogspaar gebührend hochleben zu lassen.

„Es ist ein bisschen seltsam, und es ist sicherlich auch von den Leuten bemerkt worden.“

„Es war das neue Kapitel der königlichen Familie“, sagte Bronte Coy über Meghan und Harry, die Optimismus für die Zukunft der königlichen Familie mit ihrer Hochzeit und zur Schau gestellten Liebe verbreitet hätten. Heute sagte sie: „Wie sich die Zeiten geändert haben.“ © Aaron Chown/dpa & Ian Vogler/dpa

Doch kein liebes Wort, kein Bild, kein Video, keine süße Überraschung von Prinz Harry oder Meghan Markle beendete bis heute das Warten. Dass ausgerechnet das Paar der überstrapazierten Medienpräsenz schlechthin seinen besonderen Meilenstein nicht öffentlich feiert, kommt nicht nur Bronte Coy von News.com.au „sehr seltsam“ vor. „Interessanterweise haben sie das Ereignis überhaupt nicht gefeiert“, stellt sie fest. „Ich würde sagen, dass sie sich vielleicht für die Privatsphäre entscheiden, aber das passt nicht wirklich zu den jüngsten Ereignissen“, sagte Bronte Coy in der Sendung „The Royal Report“ von Sky News Australia.

Damit spielt die Expertin auf den goldglänzenden Auftritt im 12.000-Dollar-Outfit der Herzogin von Sussex in New York an, der in einer Autoverfolgungs-Jagd endete, die viele Fragezeichen offen ließ. Dabei ist die Veilchenhochzeit oder hölzerne Hochzeit, wie sie im Volksmund heißt, noch zwei Jahre vom berühmten verflixten 7. Hochzeitstag entfernt. „Es ist zwar erst fünf Jahre her, aber es fühlt sich an, als hätten wir seit der Hochzeitsnacht schon mehrere Leben gelebt“, philosophiert Coy über das Phänomen. Ob nun Kalkül, Lieblosigkeit oder ein Sinneswandel hinter der Verhaltensveränderung steckt, darüber kann auch sie nur spekulieren. Verwendete Quellen: bbc.com, Instagram, skynews.com.au, express.co.uk