„Behandelt ihn wie das vierte Kind“: So hält Kate Middleton aufbrausenden Prinz William in Schach

Von: Susanne Kröber

Die Ehe von Prinz William und Kate Middleton wirkt äußerst harmonisch. Damit das auch so bleibt, hat die Prinzessin von Wales ihre ganz eigenen Tricks.

Windsor – Prinz William (40), Kate Middleton (41) und ihre Kinder George (9), Charlotte (8) und Louis (5) sind die Lieblinge der britischen Königsfamilie. Seit über 20 Jahren gehen Kate und William – mit kurzer Unterbrechung 2007 – bereits gemeinsam durchs Leben, vor zwölf Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Der Prinz und die Prinzessin von Wales sind ein eingespieltes Team, was sie zuletzt auch bei der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) unter Beweis stellten.

Prinz William neigt zu Wutanfällen – für Dreifach-Mama Kate Middleton kein Problem

Trotz aller Harmonie ist es jedoch wenig überraschend, dass auch beim zukünftigen Königspaar mal die Fetzen fliegen. Prinz William soll privat ein richtiger Hitzkopf sein, bei dem auch mal die Sicherungen durchbrennen, wie sein Bruder Prinz Harry (38) in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) eindrücklich schildert. „Er ergriff mich beim Kragen, wobei meine Halskette riss, und stieß mich zu Boden“, so Harry in seinen Memoiren über einen heftigen Streit mit William. Ehefrau Kate weiß solche Situationen zu vermeiden.

Im Interview mit express.co.uk verrät Tom Quinn, Autor von „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up In The Royal Family“, was ein Angestellter über das Leben mit Prinz William und Prinzessin Kate im Kensington Palast ausgepackt hat. „Kate behandelt ihn [William] wie das vierte Kind, weil er zu Wutanfällen neigt“, so der Insider. Dennoch kann auch Kate Middleton nicht jeden Streit vermeiden.

Mit diesem Geheimcode beruhigt Prinzessin Kate ihre Kinder Wenn ihre Kinder George, Charlotte und Louis bei öffentlichen Terminen über die Stränge schlagen, hat Kate Middleton einen simplen Trick, um sie wieder zur Vernunft zu bringen. „Den Kindern wurde eingetrichtert, dass Mama, wenn sie sagt: ‚Lasst uns eine Pause machen‘, eigentlich meint: ‚Das ist sehr ernst, und wenn du nicht aufhörst, herumzualbern und mich in Verlegenheit zu bringen, wird es Konsequenzen geben, wenn wir zurückkommen in den Palast. Deshalb funktioniert es. Wenn Kate sagt, dass es Konsequenzen geben wird, dann gibt es sie wirklich“, so eine ehemalige Angestellte laut newsweek.com in „Gilded Youth“ von Autor Tom Quinn. Vielleicht hilft der Satz ja auch bei Gatte William.

„Es bleibt immer unter Kontrolle“: Prinz William und Prinzessin Kate lassen Streit nie eskalieren

„Sie haben Auseinandersetzungen“, räumt Tom Quinn ein. „Es ist keine perfekte Ehe. Sie haben heftigen Streit.“ Allerdings würde die Situation bei William und Kate nie eskalieren. „Aber wo einige Paare streiten und sich gegenseitig mit schweren Vasen bewerfen, werfen William und Kate mit Kissen nacheinander. Es bleibt immer unter Kontrolle“, betont Royal-Experte Quinn. Den Grund für die zivilisierten Meinungsverschiedenheiten hat der britische Autor auch ausgemacht. Prinz William und Kate Middleton hätten sich das Motto von Queen Elizabeth (96, † 2022) zum Vorbild genommen: „Never complain, never explain“ (dt.: Beschwere dich nie, erkläre nie).

„William übernimmt das Benehmen und die Verhaltensweisen seiner Großmutter und Kate ist sehr gut darin, sich nicht zu beschweren“, so Tom Quinn. „Beide beschweren sich sehr selten und wenn, dann immer in Maßen.“ Mit ihrem Mantra avancierte Queen Elizabeth II. in ihrer 70 Jahre andauernden Regentschaft zum Fels in der Brandung. Und Kate sorgt dafür, dass das Image der zukünftigen Thronfolger ebenso vorbildlich bleibt, auch wenn das bedeutet, dass sie die Wutanfälle von gefühlt vier Kindern deeskalieren muss. Allerdings hat auch sie manchmal ihre Gefühle nicht komplett unter Kontrolle – bei der Krönung von König Charles weigerte sich eine verärgerte Kate Middleton, vor Königin Camilla zu knicksen. Verwendete Quellen: express.co.uk, newsweek.com