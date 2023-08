Darum schalteten am Montag um 22:00 Uhr reihenweise Zuschauer bei ARD und ZDF ab

Von: Lukas Einkammerer

Am Montagabend dominierten die Formate der ARD und des ZDF in den Quoten. Um 22:00 Uhr schien das Interesse der Zuschauer aber plötzlich zu kippen …

Berlin/Mainz – Dass die meisten Zuschauer den Abend mit der ARD und dem ZDF verbringen, ist mittlerweile fast schon Tradition, am Montag (31. Juli) tischten aber auch die privaten Sender ein buntes Programm auf. Während die Öffentlich-Rechtlichen zur Primetime abermals für Traumquoten sorgten, war um 22:00 Uhr jedoch ein klarer Umbruch spürbar …

Wechselndes Interesse um 22:00 Uhr: Zuschauer schalteten am Montag reihenweise bei ARD und ZDF ab

Unterschiedlicher könnten die diversen Formate am Montagabend kaum gewesen sein. Im Ersten lief mit „À la carte! - Freiheit geht durch den Magen“ ein französisch-belgischer Streifen, der zur Zeit der Französischen Revolution spielt, während das ZDF mit „Schließ deine Augen“ den siebten Teil der Krimi-Reihe „Neben der Spur“ zeigte. Die Fernsehenden, die mehr in Reality-Stimmung waren, kamen derweil bei RTL und Vox mit „Undercover Boss“ und „Goodbye Deutschland“ voll auf ihre Kosten.

Wie in den AdScanner Insights bei dwdl.de erkennbar ist, verzeichnete das ZDF um 21:45 mit dem Ende von „Neben der Spur“ den ersten Rückgang in den Zuschauerzahlen und während die ARD zu dem Zeitpunkt noch stabil blieb, ging das Interesse an beiden Sendern um 22:00 drastisch zurück. Vox konnte sich mit „Goodbye Deutschland“ derweil über ein wachsendes Publikum freuen und auch „Undercover Boss“ erlebte einen merklichen Anstieg.

Es scheint also ganz so, als hätten Fernsehende statt den „Tagesthemen“ in der ARD und dem „heute-journal“ im ZDF mehr Lust auf mutige Auswanderer und Führungskräfte auf verdeckter Mission gehabt.

Trotz Zuschauerverlust um 22:00 Uhr: ARD und ZDF holten am Montag beste Quoten des Tages

Auch wenn die Gunst der Zuschauer nach den Flaggschiff-Formaten zur Primetime stetig abnahm, konnten ARD und ZDF den Tag wie gewöhnlich als unangefochtene Quotensieger beenden. Mit 5,00 Millionen Zuschauern zog „Neben der Spur“ die meisten Interessenten des Tages an und bescherte dem Sender mit Sitz in Mainz einen Marktanteil von 19,8 Prozent. Nach der „Tagesschau“ schnitt „À la carte“ indessen als zweitbestes ARD-Format des Tages ab – und zog 3,88 Millionen Menschen vor die Flimmerkisten.

Am Montagabend verloren ARD zum Start der „Tagesthemen“ und ZDF während dem „heute-journal“ um 22:00 plötzlich viele Zuschauer. © Screenshot/ARD/Tagesthemen/Folge vom 31. Juli 2023; Screenshot/ZDF/heute-journal/Folge vom 31. Juli 2023 (Fotomontage)

Auch wenn die öffentlich-rechtlichen Sender beim Gesamtpublikum am beliebtesten sind, macht sich die Tatsache, dass derzeit viele Wiederholungen zu sehen sind, bemerkbar. Denn im Juli führte statt ARD und ZDF im „Frische-Ranking“ RTL. Verwendete Quellen: dwdl.de